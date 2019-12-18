"Неуважение к своему народу!" Певицу из Ингушетии разгромили за дифирамбы Кадырову. Видео

Певица из Ингушетии Айна Гетагазова посвятила на концерте в Грозном оду главе Чечни Рамзану Кадырову от лица своего народа и нарвалась на жесткую критику.
По данным издания "Кавказ. Реалии", после этого местная активистка Аза Халухаева пожаловалась на донос полиции со стороны артистки из-за того, что отчитала ее за неуместность (чтобы посмотреть видео с песней Кадырову, проскролльте до конца страницы).
"Следующую песню я посвящаю самому преданному ценителю искусства, человеку, который так много делает для своего народа, для других народов, для деятелей искусства, для нас всех. Рамзан Ахматович, эта песня посвящается вам", – говорила Гетагазова.
Певица посвятила песню Кадырову
Кадр из видео
В композиции артистка шлет Кадырову "салам" (одно из имен Аллаха – "Ас-саляму алейкум" – исламское приветствие. – Ред.) из Ингушетии.
"Знает тебя весь мир, знает! Любят тебя, все тебя любят", – пела Гетагазова, восхваляя чеченского лидера.
Гетагазова спела оду Кадырову и получила от него цветы
instagram/aina_getagazova
Айна Гетагазова угодила в скандал из-за Кадырова
скриншот
Активистка Халухаева решила обратиться к семье артистки и поговорить с ее директором Лизой, которая также является матерью ингушской звезды.
"Я ей объяснила, что она не имела права произносить приветствие от всего ингушского народа. Народ не давал ей этих полномочий. Я и моя семья – часть нашего народа, и мы лично Кадырову "салам" не передавали. Мы поговорили и нормально расстались, не имея друг к другу претензий. У меня есть запись разговора, поскольку его фиксировал видеорегистратор в автомобиле", – рассказала Халухаева.
Кадыров посетил концерт Гетагазовой
Кадр из видео
Гетагазова еще и в Instagram написала ему сообщение
скриншот Instagram
Кадырову понравилась ода Гетагазовой
Кадр из видео
Позже выяснилось, что певица подала в полицию заявление с описанием "угроз" активистки в адрес своей матери.
"В Магас подъехала некая женщина и вызвала мою маму. Она угрожала, что если у меня будут концерты в Ингушетии, то меня могут за это убить. Женщина вела себя неадекватно и, посадив мою маму в машину, закрыла двери на замок и отказалась ее выпускать", – сказано в заявлении певицы, после которого полиция начала расследование.
Кадыров дарит цветы Гетагазовой
Кадр из видео
Что примечательно, пользователи тоже раскритиковали Гетагазова за неуместное приветствие Кадырова. Жители Ингушетии и вовсе призвали бойкотировать ее.
"Теперь лижут не только чеченоговорящие, но и ингушеговорящие", "Не понимаю, с какой стати эта певичка решила, что у нее есть полномочия на такое от лица всех ингушей", "И я заявляю: не от меня, и не от моих родственников", "Это возмутительно", "Неуважение к своему народу, петь дифирамбы, "чистильщику", – отреагировали в сети.
Уважаемый Рамзан Ахматович! Огромное Вам спасибо за вашу веру в людей и любовь к ним! Если бы все политики мира были столь же сильны душой, верой, любовью к своему народу, к человечеству, как Вы, то, уверена, в этом мире не было бы места войнам, несправедливости и унижениям. Дал низ лолба хьона! Дал маьллен долда хьона! Дал БАРТ ца1 болба ванаьха юкъе! ☝🏻☝🏻☝🏻 Repost from @za_kadyrova_95eng - Я посетил сольный концерт, посвящённый дню рождения молодой и талантливой певицы, Народной артистки Чеченской Республики и Заслуженной артистки Ингушетии Айны Гетагазовой. Айна представила красочную программу, наполненную популярными песнями, морем позитива и радости. В зале не было свободных мест. Концерт получился очень ярким, подарил отличное настроение зрителям. Айна исполнила композиции о любви, дружбе и братстве народов, о мужестве, Родине. Зрители в зале встречали бурными овациями каждый номер. В сольном концерте приняли участие звёзды чеченской эстрады. Красочные букеты цветов, переполненный зал, истинная любовь и уважение поклонников и ценителей таланта стали самым лучшим подарком Айне ко дню рождения! Вечер ещё раз показал, что артисты и спортсмены не должны играть в политику. Не стоит их в неё втягивать, навязывать вопросы, не имеющие отношения к творчеству. Перед ними стоят более высокие задачи. Это - служение народу, сохранение и развитие культуры, лучших традиций и обычаев. Эти люди - достояние народа, а не группы лиц и политиков. Они ни в чем не должны быть зависимы от власти, и при смене любой власти оставаться с народом. Если у нас культура принадлежит народу, то и деятели культуры должны быть народными, а не на службе у власти. Именно этим качествам и требованиям отвечает Айна Гетагазова! Её любят и уважают в Чечне, Ингушетии, на всем Кавказе, в Москве, на просторах России. Везде говорят: "Наша Айна"! Об этом может мечтать любой артист! Я искренно поздравляю Айну Гетагазову с днём рождения, прекрасным репертуаром, желаю крепкого здоровья, удачи и творческих успехов! #Кадыров #Россия #Чечня #Гетагазова
#НохчийПаччахь 🎶 (Слова Малика Алдамова, музыка Айна Гетагазова) #ПРЕЗЕНТАЦИЯ 🔥 1уйре дика хийла шуна❗️☺️Представляю вашему вниманию новый трек - посвящение Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову @za_kadyrova_95eng ❗️😊🎶 Человеку, который проявляет большое уважение, внимание и поддержку по отношению к культуре и ее представителям ❗️🙏🏻 . Трек доступен ВКонтакте 🎶 . На мне чукхи от свадебного салона Зины Инаркиевой @z.inarkieva ❤️🔥 . #Айна #АйнаГетагазова #концерт #единство #дружба #согласие #барт #взаимоподдержка #помощь #добро #концерт #музыка #Ингушетия #ингуши #концерт #россия #фото #video #instadaily #amazing #photooftheday #ЧеченскаяРеспублика #Чечня #Вайнахи
Как сообшал OBOZREVATEL, ранее экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов рассказал о ситуации, которая произошла в 2008 году в Москве во время концерта канадской певицы Нелли Фуртадо. По его словам, Кадыров взял под защиту российского рэпера Тимати.
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