"Неуважение к своему народу!" Певицу из Ингушетии разгромили за дифирамбы Кадырову. Видео

Певица из Ингушетии Айна Гетагазова посвятила на концерте в Грозном оду главе Чечни Рамзану Кадырову от лица своего народа и нарвалась на жесткую критику.

По данным издания "Кавказ. Реалии", после этого местная активистка Аза Халухаева пожаловалась на донос полиции со стороны артистки из-за того, что отчитала ее за неуместность (чтобы посмотреть видео с песней Кадырову, проскролльте до конца страницы).

"Следующую песню я посвящаю самому преданному ценителю искусства, человеку, который так много делает для своего народа, для других народов, для деятелей искусства, для нас всех. Рамзан Ахматович, эта песня посвящается вам", – говорила Гетагазова.

Певица посвятила песню Кадырову Кадр из видео

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В композиции артистка шлет Кадырову "салам" (одно из имен Аллаха – "Ас-саляму алейкум" – исламское приветствие. – Ред.) из Ингушетии.

"Знает тебя весь мир, знает! Любят тебя, все тебя любят", – пела Гетагазова, восхваляя чеченского лидера.

Гетагазова спела оду Кадырову и получила от него цветы instagram/aina_getagazova

Айна Гетагазова угодила в скандал из-за Кадырова скриншот

Активистка Халухаева решила обратиться к семье артистки и поговорить с ее директором Лизой, которая также является матерью ингушской звезды.

"Я ей объяснила, что она не имела права произносить приветствие от всего ингушского народа. Народ не давал ей этих полномочий. Я и моя семья – часть нашего народа, и мы лично Кадырову "салам" не передавали. Мы поговорили и нормально расстались, не имея друг к другу претензий. У меня есть запись разговора, поскольку его фиксировал видеорегистратор в автомобиле", – рассказала Халухаева.

Кадыров посетил концерт Гетагазовой Кадр из видео

Гетагазова еще и в Instagram написала ему сообщение скриншот Instagram

Кадырову понравилась ода Гетагазовой Кадр из видео

Позже выяснилось, что певица подала в полицию заявление с описанием "угроз" активистки в адрес своей матери.

"В Магас подъехала некая женщина и вызвала мою маму. Она угрожала, что если у меня будут концерты в Ингушетии, то меня могут за это убить. Женщина вела себя неадекватно и, посадив мою маму в машину, закрыла двери на замок и отказалась ее выпускать", – сказано в заявлении певицы, после которого полиция начала расследование.

Кадыров дарит цветы Гетагазовой Кадр из видео

Что примечательно, пользователи тоже раскритиковали Гетагазова за неуместное приветствие Кадырова. Жители Ингушетии и вовсе призвали бойкотировать ее.

"Теперь лижут не только чеченоговорящие, но и ингушеговорящие", "Не понимаю, с какой стати эта певичка решила, что у нее есть полномочия на такое от лица всех ингушей", "И я заявляю: не от меня, и не от моих родственников", "Это возмутительно", "Неуважение к своему народу, петь дифирамбы, "чистильщику", – отреагировали в сети.

Как сообшал OBOZREVATEL, ранее экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов рассказал о ситуации, которая произошла в 2008 году в Москве во время концерта канадской певицы Нелли Фуртадо. По его словам, Кадыров взял под защиту российского рэпера Тимати.

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