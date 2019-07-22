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"Не*уй делать!" Известный украинский комик жестко высмеял выборы в Раду

15.2т Читать материал на украинском

Украинский шоумен Вадим Мичковский, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Жора, жестко высмеял выборы в Верховную Раду.

Так, юмористический ролик он опубликовал на своей странице в Instagram. В нем он поглумился над кандидатами в народные депутаты Украины (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не*уй делать!" Известный украинский комик жестко высмеял выборы в Раду

Дядя Жора

Фото из Instagram

"Уважаемые украинцы! Я Петр Иванович Здун решил идти в Верховную Раду Украины. И поэтому я создал свою партию — П.И.Здуна. Почему я решил баллотироваться в Верховную Раду? Потому что мне, как и другим кандидатам, н**уй делать. Хочу признаться вам честно: я иду в Раду, потому что хочу спиз**ть побольше денег в страны и жить шикарно. И это я говорю вам чистую правду", иронично высказался Дядя Жора.

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Персона
Дядя Жора
Место
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Смех сквозь слезы.
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Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Классно загнул,а вот и будущий Президент Малороссии 2024
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
"Хватить копейки считать год от года. Стань депутатом- воруй у народа!"
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