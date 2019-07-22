"Не*уй делать!" Известный украинский комик жестко высмеял выборы в Раду

Украинский шоумен Вадим Мичковский, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Жора, жестко высмеял выборы в Верховную Раду.
Так, юмористический ролик он опубликовал на своей странице в Instagram. В нем он поглумился над кандидатами в народные депутаты Украины (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Дядя Жора
Фото из Instagram
"Уважаемые украинцы! Я Петр Иванович Здун решил идти в Верховную Раду Украины. И поэтому я создал свою партию — П.И.Здуна. Почему я решил баллотироваться в Верховную Раду? Потому что мне, как и другим кандидатам, н**уй делать. Хочу признаться вам честно: я иду в Раду, потому что хочу спиз**ть побольше денег в страны и жить шикарно. И это я говорю вам чистую правду", — иронично высказался Дядя Жора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.
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