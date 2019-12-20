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20 декабря • обновлено в 13:33
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Netflix выпустил сериал "Ведьмак": в сети появился кадр пикантной сцены

1.3т
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20 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак". Так, в сеть уже успели слить кадр пикантной сцены из шоу.

Пользователь Reddit под ником PieSar поделился фото, на котором можно увидеть обнаженных главных героев: ведьмака Геральта (Генри Кавилла) и чародейку Йеннифэр (Аню Чалотру). Они вместе принимали ванну.

Сериал "Ведьмак"

Сериал "Ведьмак"

Фото: Netflix

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Пикантный кадр из сериала "Ведьмак"

Пикантный кадр из сериала "Ведьмак"

Фото: reddit.com

Отметим, что зрителям уже доступны сразу восемь эпизодов "Ведьмака" со средней продолжительностью около часа. Где смотреть сериал узнайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, съемки "Ведьмака" проходили в Восточной Европе. Первый сезон делали недалеко от Будапешта на киностудии Korda Studios. На ней имеются локации средневекового комплекса, позволяющие передать атмосферу мира Ведьмака.

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Автор
Кристина Долматова
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