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5 ноября • обновлено в 13:06
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Netflix снял пятичасовой фильм об украинце: кто он и чем "прославился"

1.3т Читать материал на украинском

Netflix показал документальный фильм "Дьявол по соседству" об украинце Иване Демьянюке, которого называли оператором газовых камер в концлагерях на территории Польши.

Сняли ленту израильские режиссеры Дэниел Сиван и Йосси Блох, пишет "Комсомольская правда".

Netflix снял пятичасовой фильм об украинце: кто он и чем "прославился"

Постер к фильму

Фильм начинается с событий 1985 года, когда Ивана Демьянюка, жившего вместе с детьми и внуками в Кливленде штата Огайо, разрешают депортировать в Израиль. Главный герой фильма 30 лет прожил в США, работал на заводе "Форд", посещал украинскую церковь и даже не имел ни одного автомобильного штрафа.

Netflix снял пятичасовой фильм об украинце: кто он и чем "прославился"

Суд на Демьянюком начался в 1987-м и проходил в конференц-зале с усиленными мерами безопасности. Гражданин США давал показания на украинском языке.

Netflix снял пятичасовой фильм об украинце: кто он и чем "прославился"

Во втором эпизоде суд продолжается, архивные съемки сменяются комментариями участников процесса – адвоката и одного из обвинителей.

Netflix снял пятичасовой фильм об украинце: кто он и чем "прославился"

Netflix

Третья серия фильма рассказывает о экспертизе, которая должна была подтвердить или опровергнуть уверенность свидетелей в том, что перед ними Иван Грозный. Четвертая часть фильма посвящена речи Ивана Демьянюка в суде. Он говорил, что сочувствует еврейскому народу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский фильм "Додому" режиссера Наримана Алиева попал в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм".

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семенов Александр
семенов Александр
Есть чым пышатыся!!! "Потрэбуймо допомогы - Агрэссии нэ пооявляймо!!!"
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Настоящий патриот Украины. Надеюсь со временем улицу в Киеве назовут в его честь в рамках декоммунизации.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так вот откуда у украинцев страсть к газу
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