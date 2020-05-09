Голливудская "украинка" Куриленко публично отреклась от своей национальности

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заявила, что она не является украинкой, так как "тест ДНК не показал наличия в ней украинской крови".

Подобное высказывание, которое Куриленко оставила на личной странице в Instagram, вызвало бурную реакцию пользователей сети.

Ольга Куриленко оскандалилась из-за Дня победы

Так, конфликт начался с того, что Ольга опубликовала фото своего сына, который позирует возле картонного танка с советской символикой (красными звездами). Таким образом Куриленко поздравила всех с Днем победы, при этом указав, что поздравляет всех "наших".

www.instagram.com/olgakurylenkoofficial

После того, как пользователи сети спросили ее, кого же она считает "нашими": украинский народ или россиян, Куриленко заявила, что не является украинкой.

instagram.com/olgakurylenkoofficial

Когда у голливудской звезды уточнили, почему она стыдиться того, что родилась и выросла в Украине, она ответила:

"Почему вы решили, что я стыжусь? Национальность ведь по крови определяют. Так вот, я не 100% украинка, а тест ДНК вообще показал, что во мне нет украинской крови. Сори, но тест так показал, я сама удивилась".

instagram.com/olgakurylenkoofficial

instagram.com/olgakurylenkoofficial

Такой ответ крайне возмутил пользователей сети. Многие оставили нелестные отзывы в адрес Ольги.

"У меня только один вопрос, как тест ДНК показывает национальность? Ольга? Если Вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто вы? Национальности "славянка" нет, это этнос, сообщество народов населяющих восточную Европу. А национальность определяется по родителям и месту рождения", – возмутились поклонники актрисы.

instagram.com/olgakurylenkoofficial

instagram.com/olgakurylenkoofficial

instagram.com/olgakurylenkoofficial

instagram.com/olgakurylenkoofficial

nstagram.com/olgakurylenkoofficial

Напомним, 40-летняя Ольга Куриленко родом из Бердянска Запорожской области. Она жила в Украине до своего 16-летия, а в 1995 году переехала в Париж. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя".

В январе 2008 года Куриленко выбрали на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме про агента 007. Сейчас она живет за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 40-летняя Куриленко переболела коронавирусом. Женщина несколько недель провела дома в изоляции – ее не госпитализировали из-за переполненных больниц.

Также, по словам звезды, врачи не назначили ей никаких препаратов для борьбы с коронавирусом. В конце марта 2020 Ольга сообщила, что спустя несколько недель полностью излечилась.

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