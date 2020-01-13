"Нет смысла в лечении": росСМИ сообщили тревожные новости о состоянии Заворотнюк

РосСМИ сообщили о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая больна раком, выписали из больницы.

Как передает Replyua.net, существует три причины, по которым врачи могли прекратить лечение.

Анастасия Заворотнюк Сегодня

Так, одна из причин, что состояние Анастасии улучшилось и ей больше не нужно находиться в больнице. По другой же причине, состояние актрисы, наоборот, было признано безнадежным.

Однако есть еще одно предположение – у семьи Заворотнюк больше нет средств, чтобы оплачивать лечение актрисы в дорогостоящем лечебном заведении.

Анастасия Заворотнюк narodna-pravda.ua

Журналисты издания "Говорит Москва" попытались прояснить ситуацию и узнать подробности о состоянии Заворотнюк у ее директора Марины Потаповой. Однако ее реакция была неожиданной.

Как передает издание, Потапова выслушала вопрос корреспондента и бросила трубку.

Анастасия Заворотнюк Вокруг ТВ

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