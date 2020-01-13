"Нет смысла в лечении": росСМИ сообщили тревожные новости о состоянии Заворотнюк

РосСМИ сообщили о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая больна раком, выписали из больницы.
Как передает Replyua.net, существует три причины, по которым врачи могли прекратить лечение.
Анастасия Заворотнюк
Сегодня
Так, одна из причин, что состояние Анастасии улучшилось и ей больше не нужно находиться в больнице. По другой же причине, состояние актрисы, наоборот, было признано безнадежным.
Однако есть еще одно предположение – у семьи Заворотнюк больше нет средств, чтобы оплачивать лечение актрисы в дорогостоящем лечебном заведении.
Анастасия Заворотнюк
narodna-pravda.ua
Журналисты издания "Говорит Москва" попытались прояснить ситуацию и узнать подробности о состоянии Заворотнюк у ее директора Марины Потаповой. Однако ее реакция была неожиданной.
Как передает издание, Потапова выслушала вопрос корреспондента и бросила трубку.
Анастасия Заворотнюк
Вокруг ТВ
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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