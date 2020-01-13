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13 января • обновлено в 08:36
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"Нет смысла в лечении": росСМИ сообщили тревожные новости о состоянии Заворотнюк

2.7т
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РосСМИ сообщили о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая больна раком, выписали из больницы.

Как передает Replyua.net, существует три причины, по которым врачи могли прекратить лечение.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

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Так, одна из причин, что состояние Анастасии улучшилось и ей больше не нужно находиться в больнице. По другой же причине, состояние актрисы, наоборот, было признано безнадежным.

Однако есть еще одно предположение – у семьи Заворотнюк больше нет средств, чтобы оплачивать лечение актрисы в дорогостоящем лечебном заведении.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

narodna-pravda.ua

Журналисты издания "Говорит Москва" попытались прояснить ситуацию и узнать подробности о состоянии Заворотнюк у ее директора Марины Потаповой. Однако ее реакция была неожиданной.

Как передает издание, Потапова выслушала вопрос корреспондента и бросила трубку.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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