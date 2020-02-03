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3 февраля • обновлено в 13:08
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"Нет! Отпустите!" Появилось видео похищения дочери Успенской

1.8т
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РосСМИ обнародовали видео, на котором заснято похищение дочери российской певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной.

Так, кадры были показаны в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. Ролик журналистам передала подруга Татьяны Алина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

versiya.info

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На видео Плаксина кричит в тот момент, как неизвестные мужчины заталкивают ее в машину.

"Не трогай! Нет! Отпустите! Они меня силой берут. Алина! Алина!", – кричит Плаксина.

Татьяна Плаксина

Татьяна Плаксина

кадр из видео

Спустя время один из похитителей обращается к Татьяне:

"Какая Алина? Я от твоей мамы. Ты поговори с мамой. Мы к маме тебя везем".

На что Плаксина отвечает, что не хочет ехать домой.

Сообщается, что похищение девушки произошло спустя несколько часов после того, как "дочь Успенской почувствовала себя свободной".

Татьяна Плаксина

Татьяна Плаксина

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила об издевательствах со стороны певицы.

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Автор
Анна Михно
Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
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