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16 ноября • обновлено в 02:50
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"Нет, не стыдно": российская певица не удержала грудь в коротком топе

1.5т
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Российская певица Рита Дакота поделилась соблазнительным кадром, на котором показала голую грудь.

Горячую фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Рита Дакота

Рита Дакота

Инстаграм

Новости
"Горячая штучка": звезда "Папиных дочек" засветила голую грудь

На фото Рита позирует в коротеньком блестящем топе и джинсовых шортах. При этом, топ Дакота специально приподняла рукой, оголив грудь.

"Предвосхищая вопросы зануд. Нет, мне не стыдно, и да, это красиво", - написала певица.

Рита Дакота

Рита Дакота

Инстаграм

Смелый снимок вызвал бурную реакцию среди подписчиков артистки, которые засыпали Риту комплиментами:

"Вы обвиняетесь в абсолютной сексуальности с головы до ног", "До невозможности красиво", "С такой фигурой ничего не стыдно".

"Нет, не стыдно": российская певица не удержала грудь в коротком топе
"Нет, не стыдно": российская певица не удержала грудь в коротком топе
"Нет, не стыдно": российская певица не удержала грудь в коротком топе
"Нет, не стыдно": российская певица не удержала грудь в коротком топе
"Нет, не стыдно": российская певица не удержала грудь в коротком топе
"Нет, не стыдно": российская певица не удержала грудь в коротком топе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть серией пикантных снимков.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых позирует практически без одежды, демонстрируя упругие ягодицы и голую грудь.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Рита Дакота
Место
Россия
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