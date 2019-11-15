"Нет, не стыдно": российская певица не удержала грудь в коротком топе

Российская певица Рита Дакота поделилась соблазнительным кадром, на котором показала голую грудь.
Горячую фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Рита Дакота
Инстаграм
На фото Рита позирует в коротеньком блестящем топе и джинсовых шортах. При этом, топ Дакота специально приподняла рукой, оголив грудь.
"Предвосхищая вопросы зануд. Нет, мне не стыдно, и да, это красиво", - написала певица.
Рита Дакота
Инстаграм
Смелый снимок вызвал бурную реакцию среди подписчиков артистки, которые засыпали Риту комплиментами:
"Вы обвиняетесь в абсолютной сексуальности с головы до ног", "До невозможности красиво", "С такой фигурой ничего не стыдно".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть серией пикантных снимков.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых позирует практически без одежды, демонстрируя упругие ягодицы и голую грудь.
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