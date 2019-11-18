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18 ноября • обновлено в 08:06
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"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"

1.5т
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В полуфинале популярного проекта "Танці з зірками" шоу за шаг до победы покинули Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, из-за чего в сети вспыхнул скандал.

Так, большинство зрителей заявили, что не согласны с результатами, ведь покинуть проект должна была совсем другая пара. Фото и видео с выступления Остапчука и Гвоздевой размещено в Instagram.

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Во время исполнения второго танца, вместе с участниками на паркет вышли судьи. Пара Остапчук и Гвоздева исполнили фристайл вместе с Франциско Гомесом.

А третий танец пары исполняли парами. Так, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева танцевали на паркете с Викторией Булитко и Дмитрием Дигусаром.

В результате оценок жюри в конце турнирной таблицы оказались Виктория Булитко и Дмитрий Дигусар, однако после подсчета зрительских голосов шоу покинули Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Инстаграм

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Инстаграм

Такой результат разочаровал многих зрителей:

"Булитко не танцует! Вова должен был быть в финале", "Владимира можно было оставить, а вот некоторых любимчиков судей давно нужно было убрать из шоу", "Как Булитко со своей техникой прошла в финал!", "Вернить Остапчука", "Деревянная Булитко осталась, а Остапчук, который показал прогресс, ушел, логики ноль".

"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
"Несправедливость зашкаливает": в сети разгорелся скандал из-за полуфинала "Танці з зірками"
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Инстаграм

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Инстаграм

Как ранее писал OBOZREVATEL, 10 ноября, состоялся четвертьфинал шоу "Танці з зірками". В результате оценок жюри, зрительских голосов и "танца за жизнь" проект покинула Елена Кравец и ее партнер Максим Леонов.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
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