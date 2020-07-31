Несовершеннолетняя дочь российского олигарха угодила в наркоклинику: что известно

17-летняя дочь одного из самых богатых людей России Игоря Кесаева Кристина попала в наркологическую клинику недалеко от Москвы из-за проблем с запрещенными веществами.

Об этом девушка рассказала подписчикам на своей странице в Instagram. Почти месяц дебютантка журнала Tatler не выходила на связь в соцсетях, а когда появилась, то сообщила, что проходила лечение в наркологической клинике, пишет издание Super.

"Кто спрашивал, где я? В наркологичке! У меня были некоторые проблемы с наркотическими веществами, и меня просто туда отвезли, чтобы я немного поправила свое здоровье. Сейчас все хорошо, я отдыхаю в Турции, так что всех люблю", – написала Кристина.

Кристина Кесаева имела проблемы с наркотиками Instagram @kristina_kesaeva_

Отметим, Кристина – младшая дочь Игоря Кесаева от первого брака. Ее отец занимает 35-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием $3,5 млрд, управляя сетью супермаркетов "Дикси", "Виктория", "Красное и Белое", "Бристоль".

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