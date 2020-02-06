Несчастья Райли Рид вызвали горячую дискуссию в сети

Самая популярная актриса на Pornhub Райли Рид пожаловалась на проблемы в личной жизни, конфликты с родителями и нежелание иметь дело с людьми вообще из-за плохого к ней отношения.

Об этом порнозвезда рассказала на своем Ютуб-канале. В видео девушка честно ответила на вопросы поклонников, и ее рассказ вызвал бурное обсуждение.

Райли Рид

По словам Райли, ее отношения с мужчинами не складываются из-за того, что она снимается в порно. Один бойфренд просил ее уйти из порноиндустрии, а другой вообще брезговал ее целовать.

"Один чувак вовсе заявил, что заставит меня уйти из порно — и это на третьем свидании. Насколько надо быть наглым, чтобы потребовать меня уйти с моей работы. Однажды мы встречались с парнем два года, и основной проблемой в отношениях был тот факт, что я занимаюсь порно. Лишь после нашего расставания он признался, что иногда ему даже не хотелось целоваться со мной", - пожаловалась звезда фильмов для взрослых.

Райли Рид

Пользователи сети разделились во мнениях по этому поводу. Одни искренне понимают, почему мужчины не хотят встречаться с Райли, другие же считают – её труд нужно уважать, и съемки в порно – не повод ее клеймить.

"Тебе х*и пихали весь день в глотку, конечно ему неохота (тебя целовать)", "А что не так с мужчиной, который не хочет целоваться с девушкой, у которой с высокой вероятностью был секс, в том числе оральный, с другим партнером?!", - пишут некоторые зрители.

"А ты не смотришь порно? Люди, которые его делают, также заслуживают уважения, как и представители других профессий", "Господа и дамы, где ваша толерантность. Как смотреть порно, так аллес гут, а как уважать актрису, так найн данке", - парируют оппоненты.

При этом у порноактрисы проблемы не только в отношениях с противоположным полом. Из-за ее специфической работы родной отец не хочет видеть ее дома, и стыдится выйти с дочерью куда-либо, ведь ее могут узнать.

Райли Рид

Также Райли Рид призналась, что ее мать с ней давно не разговаривает.

"Я больше не разговариваю со своей мамой. Я пыталась выйти с ней на связь, пыталась поговорить, потому что я очень хочу нормальных отношений. Я хочу иметь возможность обсудить наши проблемы. Она же просто отказывается понимать откуда всё растёт. Она слишком гордая и не хочет признавать своих ошибок, и не хочет признавать своего поведения. У меня больше нет мамы. Мы не разговариваем. И я скучаю", - пожаловалась она.

"Я хочу потратить свою старость и свои сбережения на убежище для собак. Буду такой сумасшедшей собачницей, у которой будет сотня псов. И они будут любить меня, и я их, потому что на**й людей", - добавила Райли.

Рид не советует людям ввязываться в порноиндустрию.

"Каждый раз, как меня спрашивают, стоит ли идти в порно — ответ "нет". Это реально усложняет твою жизнь. Ты просто выставляешь себя на бесконечное осуждение людей. И тебе просто должно быть норм с тем, что любой желающий каждый день будет шеймить тебя. Тебе просто должно быть это норм. Из-за порно я не хочу иметь детей просто потому что я не хочу, чтоб им предстояло столкнуться с травлей из-за их матери", - призналась девушка.

Райли Рид

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