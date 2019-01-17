''Несчастлива и не влюблена'': Собчак сделала откровенное признание

Российская политик и журналистка Ксения Собчак, которая неожиданно посетила Киев, опубликовала раритетное фото и рассказала о том, как чувствовала себя 10 лет назад. Снимок был сделан, когда ей было 27 лет.

Пользователи сети отметили, что сейчас Собчак выглядит несчастливой. Фото журналистка разместила на своей странице в Instagram.

Ксения Собчак glavred.info

"В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно", - написала Собчак.

"Очень жаль, что Вы сейчас несчастны и не влюблены", "Мужу должно быть обидно сейчас", "А сейчас почему-то нет, только когда сын рядом", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Максим Виторган выложил в сеть ролик с голой супругой – светской львицой и оппозиционеркой Ксенией Собчак. На кадрах, которые муж Собчак опубликовал в сториз Instagram, она завернулась в одеяло и громко исполняет песню Земфиры "Лондон".

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