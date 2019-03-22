"Нереальная": Рианна взбудоражила фанатов откровенным нарядом

Популярная американская поп-певица Рианна восхитила поклонников новым откровенным снимком. На нем она позирует в коротком платье с очень глубоким декольте, которое практически полностью оголяет ее грудь.

Так, пользователи сети отметили, что артистка великолепно выглядит. Фото Рианна разместила на своей странице в Instagram.

"Королева", "Я люблю тебя", "Потрясающе", "Невероятная", "Нет слов", "Богиня", "Сексуальна!", - комментируют снимок поклонники артистки.

Отметим, что американская певица часто радует своих поклонников откровенными фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сеть слили новые фото популярной американской певицы барбадосского происхождения Рианны. На снимках девушка позирует полностью голая. Певица в очередной раз стала жертвой хакеров.

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