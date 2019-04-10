"Нереальная": Кароль возбудила сеть элегантным нарядом

Украинская певица тина Кароль порадовала своих поклонников новым ярким фото. На нем она позирует в элегантном красном платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру.

Фото артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Всего за несколько часов снимок набрал более 10 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

instagram.com/tina_karol

"Шикарная! Любим очень", "Обжигающая девушка! Потрясающая", "Тина, ты нереальная", "Эстетика во всех фотографиях", - пишут в комментариях к фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский мультиартист, судья девятого сезона шоу "Голос країни" MONATIK (Дмитрий Монатик) рассказал об отношениях его коллег Тины Кароль и Дана Балана.

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