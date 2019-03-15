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СпортLady

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"Нереальная": Кароль восхитила сеть нежным образом

1.5тЧитать материал на украинском

Украинская певица, тренер проекта "Голос Країни" на 1+1 Тина Кароль удивила пользователей сети новым фото. На нем, она позирует в длинном черном платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру.

Так, многие фолловеры артистки отметили, что она прекрасно выглядит и этот образ ей очень идет. Фото Кароль разместила на своей странице в Instagram.

"Нереальная": Кароль восхитила сеть нежным образом

Поклонник артистки оценили ее снимок. Они оставили несколько сотен комплиментов в комментариях к фото.

"Нереальная": Кароль восхитила сеть нежным образом
"Нереальная": Кароль восхитила сеть нежным образом
"Нереальная": Кароль восхитила сеть нежным образом
"Нереальная": Кароль восхитила сеть нежным образом
"Нереальная": Кароль восхитила сеть нежным образом

Как ранее писал OBOZREVATEL, во время третьего выпуска развлекательного шоу "Голос країни-9" Дан Балан сказал Тине Кароль несколько неосторожных предложений. Так, он предположил, что Кароль не умеет справляться с неудачами. Словесная перепалка произошла после того, как участник "Голоса" Михаил Димов выбрал команду Дана Балана. После этого артист начал оказывать Кароль неоднозначные знаки внимания, чем спровоцировал волну слухов о их романе.

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