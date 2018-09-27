''Неприятно смотреть'': Волочкова вызвала отвращение фанатов новым видео

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как работает без пуантов.

Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instgram-аккаунте. Это вызвало в очередной раз критику со стороны пользователей.

"Работа над моим телом и совершенствование всегда доставляют мне радость. Мне не жаль физических сил и набитых мозолей для поддержания моего профессионализма. Ведь именно он мое кредо. И всегда говорит за меня. А в завершении репетиции снять пуанты и еще немного поработать обнаженными ножками-так приятно. А вы умеете танцевать на пуантах?" – подписала она под видео.

В сети отметили, что у Волочковой плоскостопие. Кроме того, пользователи раскритиковали ее тренировочные штаны.

"У вас проблема, плоскостопие", "Какие странные штаны, такое ощущение, что поверх них еще и шорты одеты", "Ноги как у Бабы Ешки", "Твои плоскостопые ласты тебе уже не помогут, смирись, ты не профессионал и никогда им не была", "Раньше хоть какие-то потуги на фуэте были, а теперь только похрустывание артритных ножек у станка", "Не хочется обидеть! Но смотреть на это мягко говоря неприятно", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкову раскритиковали за неудачный образ "в стиле секретарши из 90-х".