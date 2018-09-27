''Неприятно смотреть'': Волочкова вызвала отвращение фанатов новым видео

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как работает без пуантов.
Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instgram-аккаунте. Это вызвало в очередной раз критику со стороны пользователей.
"Работа над моим телом и совершенствование всегда доставляют мне радость. Мне не жаль физических сил и набитых мозолей для поддержания моего профессионализма. Ведь именно он мое кредо. И всегда говорит за меня. А в завершении репетиции снять пуанты и еще немного поработать обнаженными ножками-так приятно. А вы умеете танцевать на пуантах?" – подписала она под видео.
Работа над моим телом и совершенствование всегда доставляют мне радость. Мне не жаль физических сил и набитых мозолей для поддержания моего профессионализма. Ведь именно он мое кредо. И всегда говорит за меня.😊 А в завершении репетиции снять пуанты и еще немного поработать обнаженными ножками-так приятно.👍🏼 А вы умеете танцевать на пуантах?😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #творчество #volochkova #instagood #best #russia #ballet #look #love # me #instagram #enjoy
В сети отметили, что у Волочковой плоскостопие. Кроме того, пользователи раскритиковали ее тренировочные штаны.
"У вас проблема, плоскостопие", "Какие странные штаны, такое ощущение, что поверх них еще и шорты одеты", "Ноги как у Бабы Ешки", "Твои плоскостопые ласты тебе уже не помогут, смирись, ты не профессионал и никогда им не была", "Раньше хоть какие-то потуги на фуэте были, а теперь только похрустывание артритных ножек у станка", "Не хочется обидеть! Но смотреть на это мягко говоря неприятно", – написали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкову раскритиковали за неудачный образ "в стиле секретарши из 90-х".