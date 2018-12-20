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Неожиданное перевоплощение Волочковой шокировало сеть

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, известная любовью публиковать обнаженные и провокационные снимки, поразила сеть внезапной сменой имиджа.

Она показала на своей странице в Instagram фото с концерта в Люберцах Московской области, в котором участвовала с детьми.

Прима наградила маленьких звезд из танцевальной труппы своими же фото с автографами, однако удивление пользователей вызвало даже не это. Балерина облачилась на концерт в длинное бирюзовое платье с глубоким декольте, в котором не было и намека на пошлость.

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Пользователи сразу заметили внезапную перемену во внешности Волочковой. В сети отметили, что впервые за долгое время балерина не показала голые ноги, к тому же выбрала наряд, который сидит по фигуре.

"Откуда талия", "Не узнать", Наконец из голых ног что-то прикрытое и изысканное. Так держать. Носите длинные платья", "Одевайтесь так и всегда", "Ну другое дело! Здесь хороша", Сказать что в шоке, ничего не сказать. Даже увеличила фото, не поверила. Браво! Вы очень здесь красивы, элегантны и фигура пропорциональна и женственна", – написали восторженные пользователи.

Неожиданное перевоплощение Волочковой шокировало сеть
Неожиданное перевоплощение Волочковой шокировало сеть
Неожиданное перевоплощение Волочковой шокировало сеть
Неожиданное перевоплощение Волочковой шокировало сеть
Неожиданное перевоплощение Волочковой шокировало сеть
Неожиданное перевоплощение Волочковой шокировало сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, чаще всего Волочкова нарывается на критику в сети из-за откровенных снимков в бане или на пляже. Недавно она показала фото, на котором изображена со своим предполагаемым любовником. На снимке видны их переплетенные ноги в кровати.

В ответ на нападки балерина поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо. И достаточно скоро опубликовала новый снимок в купальнике, который в очередной раз вызвал возмущение в сети.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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