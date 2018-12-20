Неожиданное перевоплощение Волочковой шокировало сеть

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, известная любовью публиковать обнаженные и провокационные снимки, поразила сеть внезапной сменой имиджа.

Она показала на своей странице в Instagram фото с концерта в Люберцах Московской области, в котором участвовала с детьми.

Прима наградила маленьких звезд из танцевальной труппы своими же фото с автографами, однако удивление пользователей вызвало даже не это. Балерина облачилась на концерт в длинное бирюзовое платье с глубоким декольте, в котором не было и намека на пошлость.

Пользователи сразу заметили внезапную перемену во внешности Волочковой. В сети отметили, что впервые за долгое время балерина не показала голые ноги, к тому же выбрала наряд, который сидит по фигуре.

"Откуда талия", "Не узнать", Наконец из голых ног что-то прикрытое и изысканное. Так держать. Носите длинные платья", "Одевайтесь так и всегда", "Ну другое дело! Здесь хороша", Сказать что в шоке, ничего не сказать. Даже увеличила фото, не поверила. Браво! Вы очень здесь красивы, элегантны и фигура пропорциональна и женственна", – написали восторженные пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, чаще всего Волочкова нарывается на критику в сети из-за откровенных снимков в бане или на пляже. Недавно она показала фото, на котором изображена со своим предполагаемым любовником. На снимке видны их переплетенные ноги в кровати.

В ответ на нападки балерина поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо. И достаточно скоро опубликовала новый снимок в купальнике, который в очередной раз вызвал возмущение в сети.