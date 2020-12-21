Неожиданное отцовство: звезды, которые долгие годы скрывали внебрачных детей

Актеры Хью Грант, Эдди Мерфи, Сергей Безруков и другие селебрити оказались отцами внебрачных детей.

Далеко не все знаменитости имеют мужество признать внебрачного ребенка. Мужчины боятся разрушить семью или свою репутацию и скрывают правду о внебрачных связях. OBOZREVATEL собрал подборку звездных отцов, которые долгое время скрывали от общественности своих детей.

Звезда нашумевшего сериала "Отыграть назад" не раз становился героем скандальных историй сексуального характера. Хью Грант – отец без малого троих внебрачных детей: мальчика и девочки от официантки китайского ресторана и девочки от шведки Анны Эберштейн, с которой он узаконил отношения только в 2018 году. Интересно, что дочь официантка Тинглан Хонг назвала Ксяо Кси, что в переводе означает "счастливый сюрприз". А Эберштейн родила дочь от Гранта еще в 2012 году, когда актер встречался с Хонг.

Известный актер и бывший губернатор Калифорнии попал в один из самых громких секс-скандалов, когда оказалось, что у Арнольда Шварценеггера есть внебрачный сын Джозеф от служанки Милдред Баен. Актеру удавалось скрывать ребенка от общественности более 14 лет. Когда всплыла горькая правда, его жена Мария Шрайвер сразу же подала заявление на развод.

Актер также отрицал, что у него есть внебрачное чадо. Бывшая участница группы Spice Girls Мелани Браун родила от Эдди Мерфи дочь еще в 2007 году. Об этом стало известно недавно, уже после проведения генетического теста.

Российский артист Сергей Безруков никогда не оставался без внимания журналистов, однако ему удалось годами мастерски скрывать от публики сразу двоих внебрачных детей. О существовании наследников стало известно еще в 2013 году, однако только спустя три года Безруков решил признаться в отцовстве.

У Михаила всего пятеро детей: четверо от двух браков и один внебрачный сын, которого Пореченков отыскал спустя 19 лет с его рождения. Мальчик родился еще во в то время, когда актер учился в эстонском училище. Михаил уехал в России строить карьеру, а мать ребенка умерла спустя пять лет после разрыва их отношений. Сейчас актер наладил отношения с сыном.

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