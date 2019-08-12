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"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

1.4т Читать материал на украинском

Участница юмористического проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото.

Соответствующий снимок актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.

"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Вера Кекелия

Фото из Instagram

"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Вера Кекелия засветила грудь

Фото из Instagram

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Поклонники пришли в восторг от нового фото Веры. Они засыпали ее комплиментами.

"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии
"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии
"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии
"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Веры Кекелии, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Соблазнительная Вера Кекелия

Фото из Instagram

"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Вера Кекелия в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Вера Кекелия засветила грудь

Фото из Instagram

"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Вера Кекелия эффектно оголила спину

Фото из Instagram

"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Вера Кекелия сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актрисе проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца во время шоу "Лига смеха" в Одессе.

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Место
Украина
Тег
95 Квартал
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