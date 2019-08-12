"Неожиданно!" Звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Участница юмористического проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия поразила сеть пикантным фото.

Соответствующий снимок актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом платье с очень глубоким вырезом, засветив грудь.

Вера Кекелия Фото из Instagram

Вера Кекелия засветила грудь Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от нового фото Веры. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Веры Кекелии, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

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Вера Кекелия засветила грудь Фото из Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актрисе проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца во время шоу "Лига смеха" в Одессе.

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