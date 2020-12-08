Неожиданно: Тодоренко, Никитюк, Андраде и другие звезды, которые кардинально сменили имидж

Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Мишель Андраде изменили прическу и длину волос, чем сильно озадачили своих поклонников.

Знаменитости любят менять внешность и удивлять нестандартными бьюти-решениями. OBOZREVATEL собрал фото звезд, которые за последние дни изменили имидж до неузнаваемости.

Регина Тодоренко

Известная телеведущая провела опрос в сториз на своей страничке, который показал, что многие не верят, что Регина готова кардинально в себе что-то изменить. Фолловеры считали, что ее максимум – натуральный цвет волос. Однако, звезда "Орла и решки" все-таки смогла поразить свою аудиторию резкой сменой образа. Тодоренко сделала розовое омбре, переходящее в ее натуральный цвет.

Леся Никитюк

Как выразилась сама Никитюк, это ее ребрендинг. Украинская телеведущая наростила волосы до талии в цвете нежный блонд. На такое перевоплощение Леся решилась ради съемок новогодней ночи в Украине. Ее поклонники отметили, что теперь Никитюк выглядит намного младше своих лет.

Мишель Андраде

Молодая певица сделала первое в жизни окрашивание волос. Ее звездный стилист-колорист и друг предложил смелую идею – и Мишель согласилась. Теперь темные локоны Андраде перемежаются с карминово-красными. Также артистка сделала модную в этом сезоне рваную челку.

Анфиса Чехова

Российская телеведущая уверена, что декабрь – месяц перемен. Поэтому сделала каре. Такие короткие волосы у Чеховой были в последний раз в 2000 году. Так что ее новую прическу можно с уверенностью называть кардинальной сменой внешности.

Оля Полякова

Украинская певица последнее время довольно часто эпатирует публику яркой сменой внешности. В первые дни декабря Полякова засветилась с длинными ярко красными волосами на шоу "Маска", а после этого с короткой прической в стиле Мадонны.

Halsey

Американские звезды также устали от монотонной карантинной рутины и захотели что-то изменить. По крайней мере, в себе. Так, певица и автор песен Halsey на днях показала, что нужно делать, когда в жизни не хватает красок. Она сменила прическу и покрасила волосы в цвета радуги: фиолетовый, зеленый, желтый, розовый и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Michelle Andrade кардинально сменила имидж. В сети появились новые фото певицы.