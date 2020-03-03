Группа O.Torvald презентовала радикальное видео на песню "Ненавиджу вас всіх", где музыканты резко высказались о глобальных проблемах современного мира, среди которых – коронавирус, домашнее насилие, военные конфликты и другие.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале группы (чтобы посмотреть клип, доскролльте новость до конца).

В видео группа выражает свое отношение к таким социально значимым процессам, как конфликт Ирана и США, политические митинги в России, жестокое отношение к животным, сбивания Ираном самолета МАУ, пожары в Австралии, драки между депутатами, домашнее насилие, пропаганда России и война между РФ и Украиной на Донбассе.

O.Torvald Пресс-служба

"Мы показали все то, что происходит с нами каждый день. Иногда мы забываем смотреть за тем, что не касается только нас, но касается другого. Как правило, нас беспокоят только личные проблемы, а на мой взгляд, нужно смотреть шире. Принцип "моя хата с краю" уже давно не работает, нужно действовать. И самое малое, что мы можем сделать, это обратить внимание на глобальные проблемы, которые действительно существуют", – отметил фронтмен группы Женя Галич.

Напомним, что группа объявила тур по Украине, который состоится этой весной и стартует уже 8 марта в Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы O.Torvald Женя Галич жестко ответил на нападки хейтеров, которые до сих пор вспоминают о том, что коллектив занял 24 место на "Евровидении" в 2017 году.

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