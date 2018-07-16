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Нельзя называть братом того, кто идет на тебя войной - Роговцева

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В понедельник, 16 июля, Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева отмечает свой 81 день рождения.

Ввиду своей активной проукраинской позиции и помощи военным на Донбассе с недавних пор артистка была объявлена персоной нон грата в России, где также многие годы играла в театре и снималась в кино. Говоря об этом, Роговцева в шутку зовет себя "бандеровкой". Ко дню рождения знаменитости OBOZREVATEL собрал ее самые яркие цитаты об Украине, России и войне на востоке.

Фото: dpchas.com.ua

"В России мне говорят: "Ада, ты наша". А я им отвечаю: "Я не ваша. Я своя, я украинская"

В своих интервью актриса неоднократно отмечала тот факт, как резко в России изменилось отношение к ней из-за несогласия с агрессией Кремля по отношению к Украине. По словам Роговцевой, ее открытая любовь к родине враз перечеркнула годы отношений и совместной работы.

"Они меня очень любили в России. И как в одну минуточку все изменилось. Как только ты говоришь: моя Родина, моя земля мне дороже, чем все блага, которые вы мне предлагаете - я у них под криминалом".

"Я всю жизнь играла в России, кроме Украины. Мне говорят: "Ада, ты наша". А я им отвечаю: "Я не ваша. Я своя, я украинская".

"По причине того, что я работаю, как они говорят, на "бандеровцев" и я - "бандеровка". Но это не они меня закрыли. Это я закрыла для себя возможность работать".

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"Нельзя называть братом того, кто идет на тебя войной"

В агрессии, направленной против Украины, Роговцева не винит рядовых жителей РФ. Актриса уверена, что в стране восточного соседа живет множество "хороших" людей, которые так запрограммированы пропагандой. При этом же артистка отказывается признавать набившую оскомину версию о "братьях и сестрах навек", называть братом того, кто развязал войну.

"В России есть очень хорошие люди. Но и они, увы, сегодня все запрограммированы на это извращенное понимание, эту доктрину, согласно которой Украина - это какое-то условно созданное государство с каким-то недоразвитым языком. И хоть ты тресни, переубедить их не удается".

Фото: what.in.ua

"Ни за какие деньги я не откажусь от собственной позиции. Я поддерживаю свою родину перед агрессией колоссального монстра. Не хочу, чтобы меня и моих детей снова сделали рабами. На нашу страну идет агрессия, у меня нет другого выбора. Нельзя называть братом того, кто идёт на тебя войной".

"Продолжается война, а мы живем, как будто ее нет. Ведь вроде у гробов танцуем, объедаемся"

Ада Роговцева - частый гость в рядах украинских военных на Донбассе. К линии фронта актриса ездит со спектаклями, продуктами, одеждой, за что в пропагандистских СМИ России ее неоднократно обвиняли в прямом финансировании "гражданской войны" в Украине. При этом актриса часто призывает сограждан и государство проявлять больше внимания к ситуации на востоке страны.

"Продолжается война, а мы живем, как будто ее нет. Мы все должны ограничить себя в праздниках и салютах. Там, на войне, мерзнут хлопцы, недоедают, смерти смотрят в глаза. И погибают. Вот эти две реальности меня поражают. Ведь вроде у гробов танцуем, объедаемся. Это не означает, что должна замереть жизнь, но нужно быть милосерднее. Эта опасность не только над теми мальчиками - она над нами".

"У нас война. А когда война, приходится все отсчитывать именно от нее. В то время, когда на востоке Украины гибнут наши ребятишки, и их надо накормить, одеть, вооружить, утешить, успокоить, полечить - это главная сейчас забота государства. Все остальное отходит на второй план".

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Персона
Ада Роговцева
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ага. Братом можно называть того, кто визжит, что тебя надо насадить на ножи.
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