"Неконтролируемая агрессия": любовница Петросяна резко высказалась о Степаненко

Предполагаемая любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко высказалась о бывшей жене артиста Елене Степаненко.
Так, отдыхая в Дубае, Татьяна Брухунова делилась фотографиями из отпуска. Пользователи сети в очередной раз накинулись на девушку, негативно оценив ее внешность и образ жизни, пишет "СтарХит".
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
sncmedia.ru
Одна подписчица Брухуновой написала ей, что что ее блог интересен людям только из-за связи с Петросяном. Кроме того, помощницу комика обвинили в "звездной болезни", порекомендовали быть терпимее, а мудрости поучиться у бывшей супруги Петросяна. Брухунова не выдержала подобных оскорблений.
"Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня", - написала Брухунова.
Евгений Петросян и Елена Степаненко
UAportal
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
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