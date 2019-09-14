Неизлечимо: врач сообщил тревожные новости о состоянии Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по данным СМИ, больна раком мозга – глиобластомой, – невозможно прооперировать.

Такое заявление КП сделал нейрохируг Вячеслав Рак, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского, который специализируется на заболеваниях головного мозга. Он отметил, что победить эту опухоль практически невозможно, и даже пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты.

"Главная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры невозможно. Обычно такая опухоль на 2-3 сантиметра больше, чем врач видит с помощью КТ или МРТ.

Если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет. Поэтому при таком заболевании редко используется оперативное вмешательство, чаще – комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая. Только так можно продлить жизнь человеку", – сказал врач.

Он добавил, что точные причины возникновения глиобластомы медикам до сих пор неизвестны.

Анастасия Заворотнюк КП

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