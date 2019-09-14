Неизлечимо: врач сообщил тревожные новости о состоянии Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по данным СМИ, больна раком мозга – глиобластомой, – невозможно прооперировать.
Такое заявление КП сделал нейрохируг Вячеслав Рак, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского, который специализируется на заболеваниях головного мозга. Он отметил, что победить эту опухоль практически невозможно, и даже пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты.
"Главная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры невозможно. Обычно такая опухоль на 2-3 сантиметра больше, чем врач видит с помощью КТ или МРТ.
Если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет. Поэтому при таком заболевании редко используется оперативное вмешательство, чаще – комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая. Только так можно продлить жизнь человеку", – сказал врач.
Он добавил, что точные причины возникновения глиобластомы медикам до сих пор неизвестны.
Анастасия Заворотнюк
КП
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
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