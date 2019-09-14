Главная Новости
15 сентября • обновлено в 01:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Неизлечимо: врач сообщил тревожные новости о состоянии Заворотнюк

518 Читать материал на украинском

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по данным СМИ, больна раком мозга – глиобластомой, – невозможно прооперировать.

Такое заявление КП сделал нейрохируг Вячеслав Рак, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского, который специализируется на заболеваниях головного мозга. Он отметил, что победить эту опухоль практически невозможно, и даже пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты.

"Главная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры невозможно. Обычно такая опухоль на 2-3 сантиметра больше, чем врач видит с помощью КТ или МРТ.

Новости
Это карма? В сети вспомнили о поездках Заворотнюк в украденный Крым

Если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет. Поэтому при таком заболевании редко используется оперативное вмешательство, чаще – комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая. Только так можно продлить жизнь человеку", – сказал врач.

Он добавил, что точные причины возникновения глиобластомы медикам до сих пор неизвестны.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
онкология Борьба с онкологией
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес рак болезнь Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel