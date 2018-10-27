''Недоразумение в перьях'': новый образ Лорак озадачил поклонников

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая является частым гостем на российских вечеринках и концертах, удивила поклонников новым снимком.

Артистка опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в перьях. Новая фотосессия вызвала критику со стороны пользователей. В сети в очередной раз подметили, что певица постарела.

Но больше всего под критику попали именно перья, которые, вероятно, задумывались, как атрибут для образа лебедя. Именно он и вызвал неприятные ассоциации у пользователей.

"Опять - это недоразумение старое - в перьях", "Лорак – вылитый трансвестит", "В по*ку дол*ишься", "Своей пластикой испортила все лицо, в такая красавица от природы была", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи раскритиковали Лорак за новый образ в шортах.