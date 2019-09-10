"Недолгой была разлука!" Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки раскритиковала заявление грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.

Так, в личном Telegram-канале она написала, что артист не должен играть в политику, а своим творчеством объединять людей. Катамадзе же вместо того, чтобы сеять любовь и мирить людей, предпочла быть пешкой на шахматной доске. Напомним, что раньше певица отказалась выступать с концертами в РФ из-за антироссийских настроений в Тбилиси (Грузии).

Нино Катамадзе и Тина Канделаки

"Прочитала, как Катамадзе признается в любви к российским слушателям. Недолгой была разлука. Очевидно, что музыкальный рынок для артистов из Грузии и Украины находится в России. Так что плевать в колодец, из которого пьешь крайне недальновидно. Я знаю десятки артистов в России, Украине и Грузии, которые ценят не столько деньги, сколько искреннее расположение публики, и не играют в политику, хотя бы потому, что они артисты, чье творчество должно объединять, а не разъединять людей. К сожалению, Нино отказалась от того, чтобы сеять любовь и мирить людей, и предпочла быть пешкой на шахматной доске", — написала Канделаки.

Также телеведущая отметила, что громкие политические заявления еще аукнутся многим артистам, так что иногда лучше просто петь, чем говорить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нино Катамадзе, которая заявляла об отказе выступать в России, призналась, что с удовольствием жила бы в Украине.

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