"Недавно прощалась с Началовой": Садальский рассказал, как умерла звезда "Кадетства"

Российский актер Станислав Садальский рассказал, как умерла артистка Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга".

Так, подробностями он поделился на своей странице в Instagram. "Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина. Совсем недавно у себя на страницах она прощалась с Сергеем Юрским, Юлей Началовой, Лешей Булдаковым, а вот теперь не стало и ее — скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой. Господи, прими ее с миром. Царствие тебе небесное, прости и прощай", — написал Садальский.

Отметим, что смерть Цывиной для ее знакомых стала настоящим шоком — артистка ранее не жаловалась на проблемы со здоровьем. Более того, в социальных сетях она публиковала радостные снимки в компании друзей. На них звезда выглядела улыбчивой и вполне здоровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 68 лет внезапно скончался известный российский актер Алексей Булдаков — исполнитель главной роли в серии фильмов "Особенности национальной...".

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.