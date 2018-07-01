"Нечего стыдиться": одна из самых "сексуальных бабушек" мира рассказала о своей жизни

39-летняя калифорнийка Элис Васкес продолжает восхищать пользователей соцсетей своей внешностью.

Особенной пикантности придает то, что она уже бабушка, пишет британский таблоид Daily Star.

Элис Васкес dailystar.co.uk

Элис соперничает еще с двумя женщинами в борьбе за титул "самой сексуальной бабушки мира". Своего первого ребенка она родила в 16-летнем возрасте, а он подарил ей наследника в 20-летнем.

Элис Васкес dailystar.co.uk

"Люди думают, что мы с дочерью похожи на сестер и у нас была тяжелая жизнь или какая-то драма. Ничего подобного. Мы обе влюбились в юном возрасте и родили детей. Нечего стыдиться", ― рассказала Элис Васкер.

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