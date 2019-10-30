"Небогато, зато дружно": Шнуров высмеял россиян в едком стихе

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял исследование портала Superjob о размере "пенсии мечты" россиян.

В частности, в РФ сообщили, что пенсионерам хватит 40 тысяч рублей для счастливой старости (15 тыс. грн). На эту тему Шнуров решил, как он часто это делает, написать едкое стихотворение.

Далее приводим полный текст стиха о пенсиях в РФ, который написал Шнур:

"На лекарства и дорогу,

До больницы, ездим в ту же.

Телевизор, слава богу,

Нам еще пока послужит.

А в пятерочке по скидке:

Масло, хлеб, да вот вам чек.

Зять придет после отсидки,

Так устроим праздничек.

Небогато, зато дружно

Нам поселок наш так дòрог.

Сколько нам для счастья нужно?

Ну, примерно, тысяч сорок".

Шнуров написал стих про "пенсию мечты" россиян

В комментариях пользователи отметили, что стариков в России действительно жалко из-за ничтожных пенсий, пока власти жируют.

"40, хотя бы 20... Моя мама 9 с копейками получает", "Так реально жалко стариков. А этим собакам все мало", "Очень больно слышать это! А еще больнее знать, что и сорок прям как в сказке, нам и вовсе не видать", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шнуров также решил поострить по поводу президента РФ Владимира Путина и даже получил ответ.

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