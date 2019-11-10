"Неблагодарная девица!" Маркл снова попала в скандал из-за родственников

80-летний дядя Меган Маркл Майкл Маркл заявил, что она плохо относится к членам семьи. Пожилой мужчина страдает болезнью Паркинсона, но не получает от племянницы заботы.

Мужчина отметил, что именно он много лет назад помог племяннице устроиться на стажировку в посольство США в Аргентине, где та делала большие успехи. По его словам, Меган могла стать отличным политиком, пишет Daily Mail.

Мегарн Маркл hellomagazine.com

"Я сделал для нее больше, чем другие. Пожалуй, сделал даже больше, чем кто бы то ни был, а теперь эта неблагодарная девица даже не интересуется моим здоровьем", — говорит Маркл.

Майкл Маркл Daily Mail

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