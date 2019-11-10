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10 ноября • обновлено в 10:20
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"Неблагодарная девица!" Маркл снова попала в скандал из-за родственников

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80-летний дядя Меган Маркл Майкл Маркл заявил, что она плохо относится к членам семьи. Пожилой мужчина страдает болезнью Паркинсона, но не получает от племянницы заботы.

Мужчина отметил, что именно он много лет назад помог племяннице устроиться на стажировку в посольство США в Аргентине, где та делала большие успехи. По его словам, Меган могла стать отличным политиком, пишет Daily Mail.

Мегарн Маркл

Мегарн Маркл

hellomagazine.com

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"Я сделал для нее больше, чем другие. Пожалуй, сделал даже больше, чем кто бы то ни был, а теперь эта неблагодарная девица даже не интересуется моим здоровьем", — говорит Маркл.

Майкл Маркл

Майкл Маркл

Daily Mail

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Меган Маркл
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