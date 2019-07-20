"Не знаем, что делать": "холостяк" Добрынин с возлюбленной попали в ЧП на отдыхе

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин рассказал, что на отдыхе в Египте с возлюбленной Дашей Квитковой потерял ее паспорт.

О неприятном инциденте парень сообщил в Instagram Stories. "Не можем мы без приключений", – сказал Добрынин.

По его словам, паспорт Квитковой они потеряли в аэропорту, когда покупали SIM-карту для интернета.

Даша Квиткова и Никита Добрынин instagram.com/nikitadobrynin

"Поэтому сейчас сидим ночью и не знаем, кому звонить, что делать, вообще, как дозвониться в аэропорт в Египте. Ждем уже 15 минут такси, чтобы добраться в аэропорт", – рассказал герой "Холостяка".

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В следующей публикации Добрынин отметил, что документы удалось вернуть. "Теперь я нахожусь в этой стране легально!" – пошутила Квиткова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанаты шоу "Холостяк-9" нашли подтверждение, что победительница Даша Квиткова после проекта до сих пор встречается с Никитой Добрыниным.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова instagram.com/holostyakstb

Отметим, что "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша.

Финальные свидания начались очень плохо. Девушки начали капризничать. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.

В результате главный герой отправил Лилию домой, а Даше надел на палец заветное кольцо. Выбор Добрынина вызвал ажиотаж в сети. Пользователи заметили важный нюанс: Даша пришла на финальную церемонию в белом платье, а Лилия в черном. Из-за этого поклонники шоу посчитали, что выбор был известен заранее.

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