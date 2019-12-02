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2 декабря • обновлено в 11:17
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Не живут вместе: раскрылись подробности брака Собчак и Богомолова

1.3т
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Мать российской журналистки Ксении Собчак, 68-летняя Людмила Нарусова призналась, что муж ее дочери, режиссер Константин Богомолов, живет отдельно от супруги.

Так, как оказалось, Ксения вместе с мамой и трехлетним сыном Платоном живет в элитном московском поселке в частном доме, а Богомолов – в съемной квартире в Москве, пишет "Cosmopolitan"

Не живут вместе: раскрылись подробности брака Собчак и Богомолова
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Режиссер не смог ужиться под одной крышей с тещей – сенатором Людмилой Нарусовой. В то же время Ксения не готова к переезду к мужу. Собчак много работает и активно выходит в свет, поэтому помощь мамы в воспитании ребенка очень важна.

По словам матери Собчак, Богомолов не переезжает к ним по одной причине — дом недостаточно большой, чтобы вместить всех.

"Думаю, места уже маловато, потому что и Ксения, и Платон, и няня… Учителя постоянно приходят к Платону", – заявила Нарусова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
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