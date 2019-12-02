Не живут вместе: раскрылись подробности брака Собчак и Богомолова

Мать российской журналистки Ксении Собчак, 68-летняя Людмила Нарусова призналась, что муж ее дочери, режиссер Константин Богомолов, живет отдельно от супруги.

Так, как оказалось, Ксения вместе с мамой и трехлетним сыном Платоном живет в элитном московском поселке в частном доме, а Богомолов – в съемной квартире в Москве, пишет "Cosmopolitan"

Режиссер не смог ужиться под одной крышей с тещей – сенатором Людмилой Нарусовой. В то же время Ксения не готова к переезду к мужу. Собчак много работает и активно выходит в свет, поэтому помощь мамы в воспитании ребенка очень важна.

По словам матери Собчак, Богомолов не переезжает к ним по одной причине — дом недостаточно большой, чтобы вместить всех.

"Думаю, места уже маловато, потому что и Ксения, и Платон, и няня… Учителя постоянно приходят к Платону", – заявила Нарусова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что скандальная телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что Собчак и Богомолов ждут ребенка. Тelegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Недавно Ксения также продемонстрировала круглый животик во время интервью с рэпером GUF (Алексеем Долматовым).

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