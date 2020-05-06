"Не завидую ему": Макацария рассказал, что думает о новом Холостяке

Главный герой "Холостяк-6" Иракли Макацария рассказал, что думает о новом Холостяке Максе Михайлюке.

Так, во время прямого эфира с телеведущим Григорием Решетником Иракли признался, что, когда впервые увидел нового Холостяка, то "сразу отметил его светлую энергетику".

Иракли Макацария beztabu.net

"Мне очень импонирует, как он общается с девушками. Считаю, что 10 сезон действительно очень красивый и интересный. Страсти накаляются, осталось совсем мало участниц. Не завидую, конечно, Максу сейчас… Он пришел на проект не для того, чтобы получать одобрение девушек на каждый свой поступок. У него есть свое мнение, своя история с каждой участницей. Он слушает себя, свои чувства, свой порыв. Решение Холостяка – это его решение. Никто не может осуждать его за это. Макс, как и любой Холостяк, проходит через ответственный период, ведь ему нужно определиться, не допустить ошибку. Соответственно, мы не можем требовать от него поступать так, как нравится зрителям или участницам", – считает Иракли.

Макс Михайлюк СТБ

Также Макацария прокомментировал решения Михайлюка на церемонии роз:

"Церемония роз – это самый эмоционально накаленный момент как для Холостяка, так и для девушек. У Макса есть одна неделя, чтобы принять решение и попрощаться с кем-то из участниц. Этого времени вполне достаточно. Провожая девушку, это не значит, что у Холостяка нет симпатии к ней, но, вероятно, к другой участнице у него чувства гораздо сильнее. Хочу пожелать Максу, чтобы он слушал себя, свои внутренние ощущения – насколько ему комфортно с той или иной девушкой. Думаю, он все делает хорошо и правильно".

Макс Михайлюк СТБ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем удивил девятый выпуск "Холостяк-10" – последний перед началом знакомств Холостяка с семьями участниц.