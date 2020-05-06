"Не завидую ему": Макацария рассказал, что думает о новом Холостяке

Анна Михно Люди 15:08, 6.05.2020

Главный герой "Холостяк-6" Иракли Макацария рассказал, что думает о новом Холостяке Максе Михайлюке.

Так, во время прямого эфира с телеведущим Григорием Решетником Иракли признался, что, когда впервые увидел нового Холостяка, то "сразу отметил его светлую энергетику".

Иракли Макацария
beztabu.net

"Мне очень импонирует, как он общается с девушками. Считаю, что 10 сезон действительно очень красивый и интересный. Страсти накаляются, осталось совсем мало участниц. Не завидую, конечно, Максу сейчас… Он пришел на проект не для того, чтобы получать одобрение девушек на каждый свой поступок. У него есть свое мнение, своя история с каждой участницей. Он слушает себя, свои чувства, свой порыв. Решение Холостяка – это его решение. Никто не может осуждать его за это. Макс, как и любой Холостяк, проходит через ответственный период, ведь ему нужно определиться, не допустить ошибку. Соответственно, мы не можем требовать от него поступать так, как нравится зрителям или участницам", считает Иракли.

Макс Михайлюк
СТБ

Также Макацария прокомментировал решения Михайлюка на церемонии роз:

"Церемония роз – это самый эмоционально накаленный момент как для Холостяка, так и для девушек. У Макса есть одна неделя, чтобы принять решение и попрощаться с кем-то из участниц. Этого времени вполне достаточно. Провожая девушку, это не значит, что у Холостяка нет симпатии к ней, но, вероятно, к другой участнице у него чувства гораздо сильнее. Хочу пожелать Максу, чтобы он слушал себя, свои внутренние ощущения – насколько ему комфортно с той или иной девушкой. Думаю, он все делает хорошо и правильно".

Макс Михайлюк
СТБ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем удивил девятый выпуск "Холостяк-10" последний перед началом знакомств Холостяка с семьями участниц.

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