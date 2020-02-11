"Не задушишь, не убьешь": Пугачева рассказала о жутком происшествии в кинотеатре

Российская певица Алла Пугачева опубликовала новое фото и прокомментировала ситуацию, которая произошла в одном из кинотеатров Москвы. Так, на премьере фильма "Лед 2" из-за возгорания эвакуировали более 2500 зрителей.

Певица отметила, что возгорание произошло во время того, как главная героиня ленты начала петь ее песню. Об этом Пугачева написала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Премьера фильма "Лед 2". Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь", - написала Пугачева.

Кроме Пугачевой на премьере были Светлана Лобода, сербский актер Милош Бикович, телеведущий Сергей Светлаков, народный артист России Алексей Гуськов, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, режиссеры Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, композитор Игорь Матвиенко и другие звезды.

Известно, что администрация кинотеатра вывела зрителей до приезда спасателей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

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