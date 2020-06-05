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5 июня • обновлено в 08:14
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"Не забывай о темнокожих украинцах!" Альону Альону обвинили в расизме

1.3т
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Солист группы CLOUDLESS Юрий Каналош негативно отреагировал на слова реперки Алены Савраненко (Аlyona Аlyona). Он заявил, что артистка поддерживает расизм, а не толерантность к другим меньшинствам.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Юрий Каналош

Юрий Каналош

instagram.com/luckyasphuck

"Не сравнивайте свои проблемы с проблемами темнокожих людей, нам никогда это не понять! Перед тем как делать пост и говорить что полиция убивает не только темнокожих и это не наша проблема, не забывай о темнокожих украинцах, которые слушают твою музыку, темнокожих украинцах, которых с детства подавляют за цвет их кожи, которых не хотят обслуживать или на которых кричат ​​"эй н***" в метро. Почитай о white privilege", - написал Каналош.

Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров прижал коленом ему шею. Задержанный говорил, что не может дышать, однако это не остановило полицейского. Флойд скончался в больнице 25 мая.

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Автор
Мария Дидык
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