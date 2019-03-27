"Не вытравить зависти": Волочкова набросилась на Собчак

Конфликт между скандальной российской балериной Анастасией Волочковой и журналисткой Ксение Собчак не утихает. В очередной раз танцовщица сделала громкое заявление относительно своей бывшей подруги.

Так, в комментарии изданию "СтарХит" Волочкова назвала Собчак ехидной и неудовлетворенной.

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"Ксения ко всему относится со стебом, — говорит танцовщица. — Хотя она и открещивается, мол, не интересуется моей жизнью, на практике все иначе. Я спокойно реагирую на ее выпады. Друзья и близкие прекрасно знают, что зона моей ответственности и пристального внимания — те костюмы, в которых выхожу на сцену: яркие, в стразах, перьях, украшенные вышивкой, которые остаются в памяти людей. Во что бы ни нарядилась Ксюша, из нее не вытравить ехидства, злорадства, зависти, неудовлетворенности. А мой принцип другой: то, что происходит у нас в душе и отражается на лице, гораздо важнее внешнего облачения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова гневно высказалась о журналистке и телеведущей Ксении Собчак, назвав ее завистницей и "актрисой погорелого театра".

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