''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию

Российский певец Emin (Эмин Алагаров) попал в ДТП, катаясь на снегоходе. Он вместе со своим другом решили проехаться по реке, лед на которой оказался слишком тонким.

Так, снегоход артиста провалился под лед, но ему удалось остаться невредимым. Об этом музыкант рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

TUT.by

Пользователи сети отметили, что такие развлечения очень опасны и музыканту стоит беречь себя.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ночь с 11 на 12 декабря российский певец Emin (Эмин Алагаров) отметил 39-й день рождения в московском ресторане Backstage. Так, поздравить артиста с этой знаменательной датой пришли многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и украинская певица Ани Лорак.

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