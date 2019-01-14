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''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию

4.2тЧитать материал на украинском

Российский певец Emin (Эмин Алагаров) попал в ДТП, катаясь на снегоходе. Он вместе со своим другом решили проехаться по реке, лед на которой оказался слишком тонким.

Так, снегоход артиста провалился под лед, но ему удалось остаться невредимым. Об этом музыкант рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию

TUT.by

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''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию
''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию
''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию
''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию

Пользователи сети отметили, что такие развлечения очень опасны и музыканту стоит беречь себя.

''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию
''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию
''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию
''Не вытащили из воды'': популярный российский певец попал в серьезную аварию

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ночь с 11 на 12 декабря российский певец Emin (Эмин Алагаров) отметил 39-й день рождения в московском ресторане Backstage. Так, поздравить артиста с этой знаменательной датой пришли многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и украинская певица Ани Лорак.

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Дейман Алон
Дейман Алон
Зря не утонул - повторил бы подвиг Януковоща-младшего.
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