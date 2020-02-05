"Не выдержал жизни": как умер актер "Улиц разбитых фонарей" Дмитрий Бульба

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умер снимавшийся в криминальных сериалах российский актер Дмитрий Бульба.

О смерти актера сообщили на странице Санкт-Петербургского театра "Мастерская" в социальной сети Facebook.

Заместитель художественного руководителя в "Театре Наций Роман Должанский, который был лично знаком с Дмитрием Бульбой, выразил восторг его актерской игрой и считает, что Бульба "не выдержал жизни".

"Видел его две роли — Свидригайлов и Несчастливцев. Раза два или три даже выпивал с ним (черт, жизнь уже оказалась длинной...) Гениальный актер, не выдержавший жизни. Дарование невероятного масштаба, приговоренное не реализоваться", - считает Должанский.

Актер Дмитрий Бульба стал известен как исполнитель ролей в различных сериалах криминальной тематики, таких как "Ментовские войны", "Невский", "Улица разбитых фонарей" и других телесериалах.

Как пишет "Стархит", Дмитрий после окончания института работал в ТЮЗе им. Брянцева и снимался в кино, однако прославился он после премьеры спектакля "Преступление и наказание" Григория Козловского, в котором сыграл Свидригайлова. Далее последовала постановка "Лес", где Бульба сыграл сложнейшую роль Геннадия Несчастливцева. Талант актера по достоинству оценил Сергей Юрский, назвав его гением.

По информации журналистов, в последнее время Дмитрий Бульба практически не появлялся в театре, а в кино играл лишь в небольших ролях. Актер стал замкнутым и избегал общения с товарищами и близкими.

О причинах смерти Дмитрия Бульбы на данный момент ничего не известно. Возможно, актер сломался психологически и злоупотреблял спиртными напитками, либо же с ним произошел несчастный случай. Судя по указанной выше информации, также не исключено, что актер мог покончить жизнь самоубийством.

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