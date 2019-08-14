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"Секси!" Гросу впервые за долгое время показала откровенные снимки

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Украинская певица Алина Гросу, недавно вышедшая замуж, взбудоражила поклонников серией пикантных снимков.

Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram.

"Жена – не всегда должна быть монашкой. Для подогревания интереса мужа, иногда в тебе должен просыпаться маленький чертенок. И будь ты дома, за плитой, на работе или на прогулке, по возможности, всегда нужно стараться выглядеть хорошо, и его глаза будут, как прежде гореть", – написала она.

Алина Гросу в комбинезоне

Алина Гросу в комбинезоне

instagram/alina_grosu

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Гросу добавила, что впервые после долгого воздержания от сексуальных луков, чтобы не провоцировать мужа на ревность, "выгуляла свой новый комбинезон".

Алина Гросу показала глубокий вырез

Алина Гросу показала глубокий вырез

instagram/alina_grosu

"К сожалению, выгуливала недолго, муж сильно далеко за пределы квартиры меня не пустил и ходил везде следом. Но столько влюбленных взглядов я от него давненько не получала. Да еще и умудрилась выпросить, чтоб он меня пофоткал, для "семейного архива". Мы же с вами, уже семья? А как вы считаете, как нужно одеваться жене? И нужно ли, хоть иногда провоцировать и рубить наповал", – добавила она.

Поклонники были в восторге от всех ракурсов, хотя не все поняли, что Гросу позировала в комбинезоне.

Гросу на фоне города

Гросу на фоне города

instagram/alina_grosu

"Красиво, но слишком открыто как для выхода на улицу", "На ночнушку похоже", "Шикарная", "Очень крутая. Все красивы", "Сногсшибательная и сексуальная красотка", "Подумала, что это нижнее белье", "Секси", – отреагировали поклонники.

Алина Гросу

Алина Гросу

instagram/alina_grosu

Гросу продемонстрировала фигуру

Гросу продемонстрировала фигуру

instagram/alina_grosu

Гросу показала ягодицы

Гросу показала ягодицы

instagram/alina_grosu

Гросу вид сзади

Гросу вид сзади

instagram/alina_grosu

"Секси!" Гросу впервые за долгое время показала откровенные снимки
"Секси!" Гросу впервые за долгое время показала откровенные снимки
"Секси!" Гросу впервые за долгое время показала откровенные снимки
"Секси!" Гросу впервые за долгое время показала откровенные снимки
"Секси!" Гросу впервые за долгое время показала откровенные снимки
"Секси!" Гросу впервые за долгое время показала откровенные снимки

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Свадьбу парочка сыграла 1 июня. Позже ее муж рассказал, как произошла первая встреча.

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Персона
Алина Гросу
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотосессия Красота
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
На лицо она страшная а без грима просто страшнее)))так одна фигура каких миллионы)
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