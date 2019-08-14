"Секси!" Гросу впервые за долгое время показала откровенные снимки

Украинская певица Алина Гросу, недавно вышедшая замуж, взбудоражила поклонников серией пикантных снимков.
Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram.
"Жена – не всегда должна быть монашкой. Для подогревания интереса мужа, иногда в тебе должен просыпаться маленький чертенок. И будь ты дома, за плитой, на работе или на прогулке, по возможности, всегда нужно стараться выглядеть хорошо, и его глаза будут, как прежде гореть", – написала она.
Алина Гросу в комбинезоне
instagram/alina_grosu
Гросу добавила, что впервые после долгого воздержания от сексуальных луков, чтобы не провоцировать мужа на ревность, "выгуляла свой новый комбинезон".
Алина Гросу показала глубокий вырез
instagram/alina_grosu
"К сожалению, выгуливала недолго, муж сильно далеко за пределы квартиры меня не пустил и ходил везде следом. Но столько влюбленных взглядов я от него давненько не получала. Да еще и умудрилась выпросить, чтоб он меня пофоткал, для "семейного архива". Мы же с вами, уже семья? А как вы считаете, как нужно одеваться жене? И нужно ли, хоть иногда провоцировать и рубить наповал", – добавила она.
Поклонники были в восторге от всех ракурсов, хотя не все поняли, что Гросу позировала в комбинезоне.
Гросу на фоне города
instagram/alina_grosu
"Красиво, но слишком открыто как для выхода на улицу", "На ночнушку похоже", "Шикарная", "Очень крутая. Все красивы", "Сногсшибательная и сексуальная красотка", "Подумала, что это нижнее белье", "Секси", – отреагировали поклонники.
Алина Гросу
instagram/alina_grosu
Гросу продемонстрировала фигуру
instagram/alina_grosu
Гросу показала ягодицы
instagram/alina_grosu
Гросу вид сзади
instagram/alina_grosu
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.
Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Свадьбу парочка сыграла 1 июня. Позже ее муж рассказал, как произошла первая встреча.
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