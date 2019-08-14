"Секси!" Гросу впервые за долгое время показала откровенные снимки

Украинская певица Алина Гросу, недавно вышедшая замуж, взбудоражила поклонников серией пикантных снимков.

Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram.

"Жена – не всегда должна быть монашкой. Для подогревания интереса мужа, иногда в тебе должен просыпаться маленький чертенок. И будь ты дома, за плитой, на работе или на прогулке, по возможности, всегда нужно стараться выглядеть хорошо, и его глаза будут, как прежде гореть", – написала она.

Алина Гросу в комбинезоне instagram/alina_grosu

Гросу добавила, что впервые после долгого воздержания от сексуальных луков, чтобы не провоцировать мужа на ревность, "выгуляла свой новый комбинезон".

Алина Гросу показала глубокий вырез instagram/alina_grosu

"К сожалению, выгуливала недолго, муж сильно далеко за пределы квартиры меня не пустил и ходил везде следом. Но столько влюбленных взглядов я от него давненько не получала. Да еще и умудрилась выпросить, чтоб он меня пофоткал, для "семейного архива". Мы же с вами, уже семья? А как вы считаете, как нужно одеваться жене? И нужно ли, хоть иногда провоцировать и рубить наповал", – добавила она.

Поклонники были в восторге от всех ракурсов, хотя не все поняли, что Гросу позировала в комбинезоне.

Гросу на фоне города instagram/alina_grosu

"Красиво, но слишком открыто как для выхода на улицу", "На ночнушку похоже", "Шикарная", "Очень крутая. Все красивы", "Сногсшибательная и сексуальная красотка", "Подумала, что это нижнее белье", "Секси", – отреагировали поклонники.

Алина Гросу instagram/alina_grosu

Гросу продемонстрировала фигуру instagram/alina_grosu

Гросу показала ягодицы instagram/alina_grosu

Гросу вид сзади instagram/alina_grosu

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Свадьбу парочка сыграла 1 июня. Позже ее муж рассказал, как произошла первая встреча.

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