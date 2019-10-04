"Не видела неделю": соседка рассказала тревожное о парализованной Бочкаревой

Соседка актрисы Натальи Бочкаревой, которую задержали с наркотиками, прояснила ситуацию со здоровьем звезды "Счастливы вместе".

По ее словам, у артистки действительно могли возникнуть проблемы со здоровьем на фоне скандала, передает российский телеканал "РЕН.ТВ".

По словам соседки Веры Дмитриенко, она видела машину скорой помощи у подъезда Бочкаревой. Это, по ее мнению, может подтверждать информацию о проблемах со здоровьем актрисы на фоне разразившегося скандала.

Бочкарева - соседка рассказала о состоянии

"Я даже подумала: не к Наталье ли скорая? Но сказать точно не могу. Вы знаете, не вижу ее уже неделю", – рассказала женщина.

По ее словам, актриса ранее всегда доброжелательно себя вела, а задержание и распространение подробностей в СМИ могли стать поводом для срыва.

Наталья Бочкарева Фото: 5-tv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.

Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.

4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица.

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