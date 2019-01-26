''Не ведитесь!'' Еще одна российская звезда стала жертвой мошенников

Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев стал новой жертвой виртуальных мошенников.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, уточнив, что от его имени неизвестные пытаются проводить розыгрыши и вымогают денег.

"Друзья! Внимание! Мошенники! Меня завалили в директе сообщениями о каком-то розыгрыше от моего имени! Друзья, не ведитесь! Я не провожу розыгрышей! А если что-то и будет, то это будет на моих страницах! Не ведитесь, не переводите деньги! Это развод!" – призвал артист.

Стоит отметить, что недавно в такой же ситуации оказались исполнители Полина Гагарина и Дима Билан. От их лица в сети появилась информация, будто певцы готовят съемки нового клипа. А для участия в массовке нужно было заплатить деньги, чтобы якобы авторизоваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России озвучили вероятный список претендентов на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Позже в сети заявили, что вероятным участником состязания от РФ станет Сергей Лазарев.

Эту идею раскритиковали, заявив, что повторная отправка певца на Евровидение обернется провалом.

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