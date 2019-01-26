МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Не ведитесь!'' Еще одна российская звезда стала жертвой мошенников

2.3тЧитать материал на украинском

Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев стал новой жертвой виртуальных мошенников.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, уточнив, что от его имени неизвестные пытаются проводить розыгрыши и вымогают денег.

"Друзья! Внимание! Мошенники! Меня завалили в директе сообщениями о каком-то розыгрыше от моего имени! Друзья, не ведитесь! Я не провожу розыгрышей! А если что-то и будет, то это будет на моих страницах! Не ведитесь, не переводите деньги! Это развод!" – призвал артист.

Новости
''Мурат был прикрытием'': в сети сообщили о "тайной свадьбе" Лорак и Лазарева

Стоит отметить, что недавно в такой же ситуации оказались исполнители Полина Гагарина и Дима Билан. От их лица в сети появилась информация, будто певцы готовят съемки нового клипа. А для участия в массовке нужно было заплатить деньги, чтобы якобы авторизоваться.

''Не ведитесь!'' Еще одна российская звезда стала жертвой мошенников

Как сообщал OBOZREVATEL, в России озвучили вероятный список претендентов на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Позже в сети заявили, что вероятным участником состязания от РФ станет Сергей Лазарев.

Эту идею раскритиковали, заявив, что повторная отправка певца на Евровидение обернется провалом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Сергей Лазарев
Место
Россия
Тег
мошенники
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги