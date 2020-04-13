"Не веди себя, как в дурдоме": рок-группа обратилась к украинцам из-за карантина

Мария Дидык Люди 14:17, 13.04.2020 Обновлено: 14:55, 13.04.2020

Музыканты киевской группы "Широкий Лан" презентовали трогательную композицию "Карантин", в которой призвали не паниковать, а помогать врачам и военным.

Ролик является своего рода "ответом" на видео американских ветеранов "Quarantine". Отмечается, что украинцы получили официальное разрешение на то, чтобы перепеть трек, который за несколько дней стал вирусным. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале группы.

Текст к песне написал журналист и писатель Руслан Горовой.

"В інтернеті пишуть люди, що кінець гряде. Дураки були і будуть, а біда мине. В паніку не падай, брате, сестро, не тужи. Краще лікарям й військовим ти допоможи", - поют музыканты.

Оригинальная версия песни:

Как ранее писал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19.

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