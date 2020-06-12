Не Вакарчуком единым: кто из украинских звезд штурмовал политический Олимп
11 июня стало известно, что певец и народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук покидает Верховную Раду. Нельзя сказать, что это стало для всех неожиданностью, ведь это не первый подобный случай в его биографии. В 2008 году он уже складывал депутатский мандат, заявив, что будет заниматься теперь "хорошими вещами".
OBOZREVATEL решил вспомнить, кто еще из известных украинских артистов пробовал себя в политике, но все-таки променял кулуары на большую сцену.
Руслана
В политику певица, которая заняла первое место на "Евровидении-2004" с песней "Wild Dances", пришла в 2006 году. Тогда она была избрана народным депутатом от "Нашей Украины", которую возглавлял Виктор Ющенко. Руслана стояла в списке блока под №5.
В парламенте работала главой подкомитета по вопросам информационного обеспечения европейской и евроатлантической интеграции Комитета Рады по вопросам евроинтеграции. Еще во время избирательной кампании певица просила лидера ВО "Батьківщина" Юлию Тимошенко создать коалицию с Ющенко. Спустя год Руслана решила покинуть Раду и отказалась от депутатского мандата.
"Думаю, я из числа немногих наивных людей, которые пошли в политику по идеологическим убеждениям. Но оказалось, для многих это лишь пиарные слоганы. Когда поняла эту правду жизни, была жутко разочарована. Из Верховной Рады я вышла совершенно другим человеком, сильно повзрослевшим, смотревшим на мир без розовых очков. Политика подорвала мое представление о морали и о жизни в целом", – сказала она.
На выборах президента в 2010 году Лыжичко активно поддерживала Тимошенко и даже была её доверенным лицом на Львовщине.
Злата Огневич
Еще одна артистка украинской эстрады – Злата Огневич – также пробовала себя в политике. В Раду она зашла по списку Радикальной партии Олега Ляшко в ноябре 2014 года. Певица, которая в 2013 году заняла на "Евровидении" третье место, планировала продвигать в парламенте идеи по развитию культуры и духовности в стране. Однако, как и Руслана, уже через год отказалась от мандата.
"За этот последний год вместо реальной работы принимаются коррупционные лоббистские законы, в пользу одного или второго клана ... Я шла в парламент не за мандатом, а потому, что верила, что в парламент пришли новые люди, которые могут изменить страну к лучшему ... Как культурный деятель я не вижу своей необходимости в данном парламенте", – сказала Огневич журналистам.
Анастасия Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году представляла Россию на "Евровидении", о своем намерении ступить на политическое поприще заявила еще в ноябре 2018 года. Фаворитом в украинской политике для нее стала Тимошенко, от партии которой она баллотировалась на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2018 году.
Приходько избиралась как мажоритарный кандидат в одном из округов Винницкой области, но не прошла в парламент. Певица, как и упомянутые выше артистки, не продержалась долго в кулуарах – уже спустя год (в сентябре 2019) она заявила о возвращении к творческой деятельности.
"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше!" – написала тогда Приходько в Instagram.
Таисия Повалий
Народная артистка Украины Таисия Повалий известна не только как народный депутат, но и советник президента-беглеца Виктора Януковича. Она прошла в Верховную Раду в 2012 году вторым номером в списке Партии регионов.
За два года работы на посту народного депутата она успела стать фигуранткой громкого скандала, связанным с Сергеем Власенко (ВО "Батьківщина") и совмещения им политической и предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что Повалий в ходе нарастающей конфронтации подала заявку на ликвидацию предпринимательства, она все же оказалась в "черном" списке к оппозиционерам украинской власти.
Сложные времена для певицы начались в период Революции достоинства в Украине. В сентябре 2014 года она посетила Госдуму России вместе с депутатской группой "За мир и стабильность". Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал такой поступок неуважением к родной стране и ее предательством. Опасаясь давления из-за ее выступлений в стране-агрессоре, она отменила все концерты и праздничные мероприятия в Украине, приуроченные к её 50-летию.
В 2014 году Повалий решила уйти из политики: в мае вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью того же года её полномочия народного депутата были прекращены.
Оксана Билозир
Певица украинской эстрады Оксана Билозир одна из тех артистов, кто больше всех избирался народным депутатом. Дважды она прошла в Раду от блока "Наша Украина": в 2002-м и 2007-м годах.
Также Билозир запомнилась как лидер Социально-христианской партии (2004-2005 гг.).
С февраля по сентябрь 2005 года была назначена на должность министра культуры и искусств (главой правительства тогда была Тимошенко).
Спустя некоторое время вошла в партию Ющенко "Народный союз Наша Украина (НСНУ), но в 2008 году заявила о выходе из нее.
В 2012 году певица снова решила ступить на политическое поприще – она баллотировалась в парламент VII созыва по одномандатному избирательному округу №66 на Житомирщине как самовыдвиженка, однако проиграла Виталию Журавскому (Партия регионов).
Уже осенью 2014 года Билозир пошла в Раду от блока Петра Порошенко под №80. Но мандат получила не сразу, а в 2016 году – после назначения главы фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором.
Известно, что Билозир – друг семьи третьего президента Ющенко. А Петру Порошенко приходится кумой – она крестила одну из его дочерей. Помимо этого, певица тесно сотрудничала с украинской диаспорой в Америке и странах Европы.