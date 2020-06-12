Не Вакарчуком единым: кто из украинских звезд штурмовал политический Олимп

11 июня стало известно, что певец и народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук покидает Верховную Раду. Нельзя сказать, что это стало для всех неожиданностью, ведь это не первый подобный случай в его биографии. В 2008 году он уже складывал депутатский мандат, заявив, что будет заниматься теперь "хорошими вещами".

OBOZREVATEL решил вспомнить, кто еще из известных украинских артистов пробовал себя в политике, но все-таки променял кулуары на большую сцену.

Руслана

Instagram Русланы Лыжичко

В политику певица, которая заняла первое место на "Евровидении-2004" с песней "Wild Dances", пришла в 2006 году. Тогда она была избрана народным депутатом от "Нашей Украины", которую возглавлял Виктор Ющенко. Руслана стояла в списке блока под №5.

В парламенте работала главой подкомитета по вопросам информационного обеспечения европейской и евроатлантической интеграции Комитета Рады по вопросам евроинтеграции. Еще во время избирательной кампании певица просила лидера ВО "Батьківщина" Юлию Тимошенко создать коалицию с Ющенко. Спустя год Руслана решила покинуть Раду и отказалась от депутатского мандата.

Руслана в Раде Радіо Максимум

"Думаю, я из числа немногих наивных людей, которые пошли в политику по идеологическим убеждениям. Но оказалось, для многих это лишь пиарные слоганы. Когда поняла эту правду жизни, была жутко разочарована. Из Верховной Рады я вышла совершенно другим человеком, сильно повзрослевшим, смотревшим на мир без розовых очков. Политика подорвала мое представление о морали и о жизни в целом", – сказала она.

На выборах президента в 2010 году Лыжичко активно поддерживала Тимошенко и даже была её доверенным лицом на Львовщине.

Злата Огневич

Instagram Златы Огневич

Еще одна артистка украинской эстрады – Злата Огневич – также пробовала себя в политике. В Раду она зашла по списку Радикальной партии Олега Ляшко в ноябре 2014 года. Певица, которая в 2013 году заняла на "Евровидении" третье место, планировала продвигать в парламенте идеи по развитию культуры и духовности в стране. Однако, как и Руслана, уже через год отказалась от мандата.

Злата Огневич и Олег Ляшко Facebook Олега Ляшко

"За этот последний год вместо реальной работы принимаются коррупционные лоббистские законы, в пользу одного или второго клана ... Я шла в парламент не за мандатом, а потому, что верила, что в парламент пришли новые люди, которые могут изменить страну к лучшему ... Как культурный деятель я не вижу своей необходимости в данном парламенте", – сказала Огневич журналистам.

Анастасия Приходько

Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году представляла Россию на "Евровидении", о своем намерении ступить на политическое поприще заявила еще в ноябре 2018 года. Фаворитом в украинской политике для нее стала Тимошенко, от партии которой она баллотировалась на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2018 году.

Анастасия Приходько и Юлия Тимошенко Instagram Анастасии Приходько

Приходько избиралась как мажоритарный кандидат в одном из округов Винницкой области, но не прошла в парламент. Певица, как и упомянутые выше артистки, не продержалась долго в кулуарах – уже спустя год (в сентябре 2019) она заявила о возвращении к творческой деятельности.

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше!" – написала тогда Приходько в Instagram.

Таисия Повалий

Instagram Таисии Повалий

Народная артистка Украины Таисия Повалий известна не только как народный депутат, но и советник президента-беглеца Виктора Януковича. Она прошла в Верховную Раду в 2012 году вторым номером в списке Партии регионов.

За два года работы на посту народного депутата она успела стать фигуранткой громкого скандала, связанным с Сергеем Власенко (ВО "Батьківщина") и совмещения им политической и предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что Повалий в ходе нарастающей конфронтации подала заявку на ликвидацию предпринимательства, она все же оказалась в "черном" списке к оппозиционерам украинской власти.

Таисия Повалий в Раде Viva

Сложные времена для певицы начались в период Революции достоинства в Украине. В сентябре 2014 года она посетила Госдуму России вместе с депутатской группой "За мир и стабильность". Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал такой поступок неуважением к родной стране и ее предательством. Опасаясь давления из-за ее выступлений в стране-агрессоре, она отменила все концерты и праздничные мероприятия в Украине, приуроченные к её 50-летию.

В 2014 году Повалий решила уйти из политики: в мае вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью того же года её полномочия народного депутата были прекращены.

Оксана Билозир

Instagram Оксаны Билозир

Певица украинской эстрады Оксана Билозир одна из тех артистов, кто больше всех избирался народным депутатом. Дважды она прошла в Раду от блока "Наша Украина": в 2002-м и 2007-м годах.

Также Билозир запомнилась как лидер Социально-христианской партии (2004-2005 гг.).

С февраля по сентябрь 2005 года была назначена на должность министра культуры и искусств (главой правительства тогда была Тимошенко).

Спустя некоторое время вошла в партию Ющенко "Народный союз Наша Украина (НСНУ), но в 2008 году заявила о выходе из нее.

Оксана Билозир в Раде Instagram Оксаны Билозир

В 2012 году певица снова решила ступить на политическое поприще – она баллотировалась в парламент VII созыва по одномандатному избирательному округу №66 на Житомирщине как самовыдвиженка, однако проиграла Виталию Журавскому (Партия регионов).

Уже осенью 2014 года Билозир пошла в Раду от блока Петра Порошенко под №80. Но мандат получила не сразу, а в 2016 году – после назначения главы фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором.

Известно, что Билозир – друг семьи третьего президента Ющенко. А Петру Порошенко приходится кумой – она крестила одну из его дочерей. Помимо этого, певица тесно сотрудничала с украинской диаспорой в Америке и странах Европы.