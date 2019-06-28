ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

"В Россию не вернешься?" Гросу удивила сеть планами

1.9тЧитать материал на украинском

Украинская певица Алина Гросу, которая живет и работает в России, сообщила, что после романтического медового месяца в Италии уже завтра вернется в Украину.

Своими планами певица, которая несколько дней назад отгуляла свадьбу в Вероне, поделилась в Instagram.

"Доброе утро, мои дорогие! А мы уже вылетаем в Херсонскую область, где завтра встретимся с Вами", - сообщила Алина. Кроме этого подписчики пригласили ее в Николаевскую область: "Алина, приглашаем вас и в Николаевскую область. Это совсем рядом". Также певицу спросили собирается ли она возвращаться в Россию, где жила последние 9 лет: "А в Россию не вернетесь?"

"В Россию не вернешься?" Гросу удивила сеть планами

скрин

Новости
Гросу сверкнула огромной грудью в пикантной фотосессии

До этого звезда делилась эротическими фото со своего отдыха с мужем. В частности, юная певица искупалась в легком белом платье, прикрывая огромную грудь рукой. Некоторые фоловеры даже заподозрили звезду в силиконе.

Новости
Роскошная свадьба Гросу в Венеции: появились новые фото звезд на празднике
Певица спасается от жары?

Певица спасается от жары?

Instagram Гросу

Гросу в мокром платье

Гросу в мокром платье

Instagram Гросу

Алина больше не скрывает лицо мужа

Алина больше не скрывает лицо мужа

Instagram Гросу

Как ранее писал OBOZREVATEL, 23 июня Алина Гросу вышла замуж. За весь день девушка сменила 4 шикарных платья. Некоторые наряды удивили фолловеров Гросу, поскольку в них она продемонстрировала свою фигуру подчеркнув грудь внушительным декольте.

Торжество прошло в роскошном особняке Villa Arvedi в пригороде Вероны. Аренда виллы такого класса в выходные дни на шесть часов будет стоить около 10 тысяч евро.

Летом 2010 года Гросу поехала в Москву, где стала студенткой Всероссийского государственного университета кинематографии. Сейчас певица также живет в России. Папа Алины депутат Черновицкого горсовета, а мама баллотировалась в народные депутаты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Алина Гросу
Место
Италия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
15
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а на куй ты Украине нужна???????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Ну и оставайся в масскве какого его сраку ехать в Украину
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel