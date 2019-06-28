"В Россию не вернешься?" Гросу удивила сеть планами

Украинская певица Алина Гросу, которая живет и работает в России, сообщила, что после романтического медового месяца в Италии уже завтра вернется в Украину.

Своими планами певица, которая несколько дней назад отгуляла свадьбу в Вероне, поделилась в Instagram.

"Доброе утро, мои дорогие! А мы уже вылетаем в Херсонскую область, где завтра встретимся с Вами", - сообщила Алина. Кроме этого подписчики пригласили ее в Николаевскую область: "Алина, приглашаем вас и в Николаевскую область. Это совсем рядом". Также певицу спросили собирается ли она возвращаться в Россию, где жила последние 9 лет: "А в Россию не вернетесь?"

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Новости Гросу сверкнула огромной грудью в пикантной фотосессии

До этого звезда делилась эротическими фото со своего отдыха с мужем. В частности, юная певица искупалась в легком белом платье, прикрывая огромную грудь рукой. Некоторые фоловеры даже заподозрили звезду в силиконе.

Певица спасается от жары? Instagram Гросу

Гросу в мокром платье Instagram Гросу

Алина больше не скрывает лицо мужа Instagram Гросу

Как ранее писал OBOZREVATEL, 23 июня Алина Гросу вышла замуж. За весь день девушка сменила 4 шикарных платья. Некоторые наряды удивили фолловеров Гросу, поскольку в них она продемонстрировала свою фигуру подчеркнув грудь внушительным декольте.

Торжество прошло в роскошном особняке Villa Arvedi в пригороде Вероны. Аренда виллы такого класса в выходные дни на шесть часов будет стоить около 10 тысяч евро.

Летом 2010 года Гросу поехала в Москву, где стала студенткой Всероссийского государственного университета кинематографии. Сейчас певица также живет в России. Папа Алины депутат Черновицкого горсовета, а мама баллотировалась в народные депутаты.

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