ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

Не в России: стало известно, где пройдет свадьба Тодоренко и Топалова

902Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, которые начали подготовку к собственной свадьбе, поделились первыми подробностями предстоящего праздника.

Так, в интервью изданию InStyle, звездная пара рассказала, где и когда планирует устроить пышную вечеринку.

"Свадьба запланирована на июль и пройдет в Италии, но вот Сорренто или Тоскана — еще не знаем. Я считаю, что в первую очередь это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш и попросил помочь сестру Алину, тем более она совладелица event-агентства Ace Events", — рассказал Топалов.

Не в России: стало известно, где пройдет свадьба Тодоренко и Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

Не в России: стало известно, где пройдет свадьба Тодоренко и Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

Новости
"Влад нервный": Тодоренко возмутила сеть видео с маленьким сыном

Также Регина добавила, что они с Владом сейчас думают, где смогут разместить всех гостей. Их будет около 60 человек, и многие с детьми.

"Гостей будет около 60 человек, и многие с детьми. Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не располагают нужным количеством свободных номеров", — отметила Тодоренко.

Не в России: стало известно, где пройдет свадьба Тодоренко и Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

Не в России: стало известно, где пройдет свадьба Тодоренко и Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: instagram/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко засветила в сети дорогостоящее свадебное платье от элитного российского салона.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
И вы считаете, что подобное дерьмо надо публиковать???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения