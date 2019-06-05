Не в России: стало известно, где пройдет свадьба Тодоренко и Топалова

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, которые начали подготовку к собственной свадьбе, поделились первыми подробностями предстоящего праздника.

Так, в интервью изданию InStyle, звездная пара рассказала, где и когда планирует устроить пышную вечеринку.

"Свадьба запланирована на июль и пройдет в Италии, но вот Сорренто или Тоскана — еще не знаем. Я считаю, что в первую очередь это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш и попросил помочь сестру Алину, тем более она совладелица event-агентства Ace Events", — рассказал Топалов.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

Также Регина добавила, что они с Владом сейчас думают, где смогут разместить всех гостей. Их будет около 60 человек, и многие с детьми.

"Гостей будет около 60 человек, и многие с детьми. Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не располагают нужным количеством свободных номеров", — отметила Тодоренко.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко засветила в сети дорогостоящее свадебное платье от элитного российского салона.

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