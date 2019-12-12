Не только "Путин – Хубло": как еще Зеленский и "Квартал" троллили главу Кремля. Видео

Российский телеканал ТНТ, который решил показать украинский сериал "Слуга народа", вырезал из эфира сцену, где главный герой произносит слова "Путин – Хубло".

В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить, как еще Владимир Зеленский и его студия "95 квартал" шутили над президентом России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

кадр шоу "Вечерний квартал"

Так, еще в 2001 году, когда в российском КВНе разыгрывали сцену о том, как персонажи игры "Последний герой" живут на необитаемом острове и решают обратиться к своим президентам, Владимир Зеленский со сцены заявил: "Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя... да что там моя, судьба всей Украины! Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, ну хоть за долги!".

Также в российском КВНе Владимир Зеленский спародировал Путина, представив его как режиссера, который "снял" главу Центробанка России Виктора Геращенко.

В 2014 году Зеленский снял видео возле Кремля в Москве, в котором заявляет, что "все истории о том, что в России происходит антиукраинская информационная война – это все неправда": "Я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день и вас, "бендеровцы", уже немножко недолюбливаю".

Также в мае 2014-го, уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбасе, в "Вечернем квартале" сказали, что "будущее Украины зависит не от Европы или от Америки", а от того, "болела ли вечером голова у Алины Кабаевой" (Алина Кабаева – российская гимнастка, которой приписывают любовные отношения с президентом России Путиным, – ред.).

В апреле 2014-го в "Вечернем квартале" показали номер "Как казаки письмо российскому пахану писали", где казаков сыграли Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Юрий Корявченков.

А в мае 2015 года в "Вечернем квартале" инсценировали шутку о том, как президент России Владимир Путин и тогдашный президент Украины Петр Порошенко отдыхают в Буковеле.

Вместе с российским юмористом Максимом Галкиным в 2015 году Зеленский инсценировал звонок Путина Януковичу. "Знаете, Виктор Федорович, я тут подумал, не надо Украине в Таможенный союз. Идите в ЕС", – сказал "Путин". "Я ничего не верну", – ответил ему "Янукович".

В 2016 году Зеленский выступил в "Квартале" с монологом: "Путин, мы все говорим, бессовестный, пристал к Украине, да может, не случайно, потому что Украина – красавица! Она ему просто нравится. И судя по его поведению, она ему нравится больше, чем Кабаева".

"На днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации", – пошутили в одном из выпусков "Вечернего Квартала" в марте 2018 года и показали номер, в котором на одном из избирательных участков якобы победил не Путин, а совсем другой кандидат.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезду российского кино выдвинули на место Путина после скандала со "Слугой народа". Так, телеканал ТНТ предложил представить, что президентом России стал актер Александр Робак, сыгравший главную роль в сериале "Домашний арест" – простого рабочего, который неожиданно становится мэром.

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