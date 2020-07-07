Не только Канье Уэст: Пэрис Хилтон заявила о президентских амбициях

Американская актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон намекнула пользователям сети на свои президентские амбиции.

Так, звезда на личной странице в Instagram показала снимок, на котором изображена на фоне Белого дома, перекрашенного в розовый цвет. Хилтон предстала в образе президента.

"Пэрис – президент! Мне нравится это", – сообщила в своем посте артистка.

Пэрис Хилтон заинтриговала заявлением о президентстве Instagram Пэрис Хилтон

О том, насколько серьезны намерения Хилтон и действительно будет ли она брать участие в президентских гонках в США, пока неизвестно.

Напомним, недавно популярный американский рэпер, супруг светской львицы Ким Кардашьян Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США. Его инициативу поддержал знаменитый миллиардер и предприниматель Илон Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пэрис Хилтон снялась в откровенной фотосессии для печатной версии журнала Rollacoaster. На снимках звезда позировала топлес.