Не только Дзюба: Бузова, Кардашьян и другие звезды, чьи интимные фото и видео были слиты в Интернет
Экс-супруг Спирс угрожал слить интимные видео в Интернет
Памела Андерсон выиграла суд, но видео до сих пор есть в сети
Пэрис Хилтон за слитое хоум-видео удостоилась приза от индустрии эротического кино
Скандал вокруг видео футболиста Артема Дзюбы заставил вспомнить все неприятные истории "сливов" в Интернет интимных видео и откровенных фото знаменитостей, как за рубежом, так и в соседних странах.
OBOZREVATEL рассказывает, как Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Ольга Бузова и другие звезды боролись с хакерами, которые слили в Сеть моменты их личной жизни.
Скандал в звездной семье Кардашьян, которая и до этого часто влипала в разные неприятные истории, разгорелся в 2006 году. Тогда в сеть слили видео утех Ким с бойфрендом Рей Джеем. К счастью, адвокаты Кардашьян вовремя отреагировали на ситуацию, запретив распространение этого видео на любых цифровых и видео носителях, но это не уберегло пленку от публикации в Интернете.
Однако, сама Ким отреагировала на инцидент философски, заявив, что эта запись "заставила ее работать в десять раз сильнее, чтобы люди увидели ее истинное лицо". К слову, по слухам, на замужестве с Джеем настояла мама Ким Кардашьян – Крис, вскоре пара распалась и слив видео до сих пор называют местью от отвергнутого бойфренда. Но правды мы никогда не узнаем.Бритни Спирс
Все неприятности в жизни Бритни Спирс появились после того, как она связалась с Кевином Федерлайном. Наркозависимость, неадекватное поведение в середине 2000-х шокировало общественность, но лишь спустя два года, когда пара расставалась, все узнали истинное лицо экс-супруга звезды.
Прежде всего, выяснилось, что желание Федерлайна взять опеку над двумя сыновьями мотивировалось не беспокойством за детей, а большими алиментами от Спирс. А в 2007 году, уже после того, как певица оправилась после развода, в Интернете появилось 19-секундное интимное видео с ней. По информации ряда американских СМИ, экс-муж угрожал продажей этого "фильма", но к счастью, этого не случилось. Однако, чуть позже в соцсетях появились фото обнаженной груди Бритни, которые были сделаны во время съемок клипа Gimmie More.Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес также стала жертвой мести бывшего мужа, но звезде повезло куда больше остальных. Так, в 2015 году экс-супруг певицы – Оджани Ноа, пытался шантажировать Лопес сливом видео их интимных утех в Сеть. Решился Ноа на такой шаг после того, как в ходе разбирательств выяснилось, что от огромного состояния Лопес он не получит ничего.
В результате, Ноа требовал "откупа" в обмен на удаление данного видео. Его не смутило и то, что по брачному контракту, он не имел права распространять конфиденциальную информацию о Джей Ло. Однако, экс звезды заявил, что "нашел лазейку". К счастью, адвокаты Ло быстро пресекли данную попытку и Ноа остался ни с чем.Халк Хоган
А вот звезда рестлинга и фильмов "Гром в раю" Халк Хоган из тех людей, кто из лимона сделает лимонад. В 2012 году в соцсети слили видеоролик, на котором рестлер занимался любовью с женой лучшего друга. Хоган не растерялся – подал в суд на сайт, где было опубликовано это видео и выиграл 140 миллионов долларов, доказав, что на нем – не он.
В 2015 в Интернете вновь появилось откровенное видео с Хоганом, но в этот раз в скандал он попал за свои расистские высказывания, которые были слышны в ролике. Тогда со звездой разорвали контракт WWE – организация, занимающаяся проведением поединков рестлеров, а также осудили многие знаменитости. Но силач и тут вышел практически без потерь: принес публичные извинения, заявив, что раньше был расистом. Интересно, что поддержали его тогда многие темнокожие звезды Голливуда.Памела Андерсон
Памела Андерсон была одной из первых звезд, интимное видео которой увидели другие люди. И было это еще в "доинтернетную" эпоху. В середине 1990-х на видеокассеты утекло домашнее видео с ее бывшим супругом Томми Ли. Однако, тогда скандал прошел очень гладко: видеосалоны пообещали проверить все кассеты и изъять видео, но сам скандал пошел на пользу рейтингу и имиджу звезды.
А спустя 10 лет, в 2005 году в Интернет попало видео с ее тогдашним бойфрендом Бретом Майклсом. В этот раз актриса была в бешенстве и несколько лет судилась с хакерами, отсудив у них 90 миллионов долларов. Однако, видео до сих пор можно найти на просторах интернета.Никита Джигурда
Никита Джигурда – одна из самых одиозных персон в российском шоу-бизнесе, поэтому обилию скандалов и громких заявлений вокруг него никто не удивляется. В 2010 году шоумен выложил в соцсети видео родов своей супруги Марины Анисиной, из-за чего возник настоящий скандал. В 2016 году в публичном доступе оказался ролик, в котором была запечатлена интимная связь между мужчиной, похожим на Джигурду и женщиной, предположительно являющейся Людмилой Браташ, подругой семьи Марины Анисиной и крестной ее детей. Женщина при этом находилась в бессознательном состоянии. Ситуация получилась еще более ужасающей, так как Людмила Браташ скончалась незадолго до обнародования ролика, на ее теле были обнаружены многочисленные раны, а из ее дома пропали деньги, завещание и драгоценности.
Семья Джигурды подавала в суд на программу "Пусть говорят", где подробно обсуждали этот скандал.Ольга Бузова
"Если мне не изменяет память. А в последнее время мне изменяет не только память…" - говорила Ольга Бузова в 2016 году, после чего в жизни телеведущей началась черная полоса. Развод с футболистом Дмитрием Тарасовым обошелся Бузовой довольно дорого: она лишилась дома, который строила вместе с мужем, а также была испорчена ее репутация многочисленными личными переписками, которые были слиты в Сеть.
Кроме переписок, в ноябре 2016 года фурор в социальных сетях произвели фотографии и видео, на которых была запечатлена якобы Бузова в откровенных позах с оголенными участками тела. Эти горячие кадры, судя по адресату, телеведущая присылала Дмитрию Нагиеву, который отвечал ей: "Шли мне фото, видео, все шли". Когда все это раскрылось, телеведущий открестился от романа с Бузовой и сказал, что таким образом просто поддерживал звезду.Пэрис Хилтон
В 2000 году 19-летняя и неопытная Пэрис Хилтон, ни о чем не подозревая, снимала свои утехи с бойфрендом Риком Саломоном на камеру. Однако, спустя год молодые люди расстались, но спустя пару месяцев с удивлением обнаружила на прилавках магазинов DVD под названием "Ночь с Пэрис", на котором Рик разместил видео.
Однако, золотая блондинка решила не унывать и подала в суд на Соломона, буквально "загоняв" его по заседаниям. Результат превзошел все ожидания: общественное порицание экс-бойфренда, выигранный суд и кругленькая моральная компенсация, а также – премии от порнокритиков!Артем Дзюба
Скандал с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой разгорелся в субботу, 7 ноября. Тогда в соцсетях появился ролик, на котором знаменитый спортсмен занимается самоудовлетворением. Ролик наделал шуму. Так, Дзюбу решили не вызывать на ближайшие сборы, а также спортсмен не примет участия в грядущих матчах. В "Зените" футболиста на поле выпустили, но без повязки капитана.
Спустя несколько часов после обнародования видео, Дзюба выпустил обращение, в котором сообщил, что во всей ситуации виноват только он сам и сказал, что все совершают ошибки.