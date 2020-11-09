Не только Дзюба: Бузова, Кардашьян и другие звезды, чьи интимные фото и видео были слиты в Интернет

Скандал вокруг видео футболиста Артема Дзюбы заставил вспомнить все неприятные истории "сливов" в Интернет интимных видео и откровенных фото знаменитостей, как за рубежом, так и в соседних странах.

OBOZREVATEL рассказывает, как Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Ольга Бузова и другие звезды боролись с хакерами, которые слили в Сеть моменты их личной жизни.

Скандал в звездной семье Кардашьян, которая и до этого часто влипала в разные неприятные истории, разгорелся в 2006 году. Тогда в сеть слили видео утех Ким с бойфрендом Рей Джеем. К счастью, адвокаты Кардашьян вовремя отреагировали на ситуацию, запретив распространение этого видео на любых цифровых и видео носителях, но это не уберегло пленку от публикации в Интернете.

Однако, сама Ким отреагировала на инцидент философски, заявив, что эта запись "заставила ее работать в десять раз сильнее, чтобы люди увидели ее истинное лицо". К слову, по слухам, на замужестве с Джеем настояла мама Ким Кардашьян – Крис, вскоре пара распалась и слив видео до сих пор называют местью от отвергнутого бойфренда. Но правды мы никогда не узнаем.

Все неприятности в жизни Бритни Спирс появились после того, как она связалась с Кевином Федерлайном. Наркозависимость, неадекватное поведение в середине 2000-х шокировало общественность, но лишь спустя два года, когда пара расставалась, все узнали истинное лицо экс-супруга звезды.

Прежде всего, выяснилось, что желание Федерлайна взять опеку над двумя сыновьями мотивировалось не беспокойством за детей, а большими алиментами от Спирс. А в 2007 году, уже после того, как певица оправилась после развода, в Интернете появилось 19-секундное интимное видео с ней. По информации ряда американских СМИ, экс-муж угрожал продажей этого "фильма", но к счастью, этого не случилось. Однако, чуть позже в соцсетях появились фото обнаженной груди Бритни, которые были сделаны во время съемок клипа Gimmie More.

Дженнифер Лопес также стала жертвой мести бывшего мужа, но звезде повезло куда больше остальных. Так, в 2015 году экс-супруг певицы – Оджани Ноа, пытался шантажировать Лопес сливом видео их интимных утех в Сеть. Решился Ноа на такой шаг после того, как в ходе разбирательств выяснилось, что от огромного состояния Лопес он не получит ничего.

В результате, Ноа требовал "откупа" в обмен на удаление данного видео. Его не смутило и то, что по брачному контракту, он не имел права распространять конфиденциальную информацию о Джей Ло. Однако, экс звезды заявил, что "нашел лазейку". К счастью, адвокаты Ло быстро пресекли данную попытку и Ноа остался ни с чем.

А вот звезда рестлинга и фильмов "Гром в раю" Халк Хоган из тех людей, кто из лимона сделает лимонад. В 2012 году в соцсети слили видеоролик, на котором рестлер занимался любовью с женой лучшего друга. Хоган не растерялся – подал в суд на сайт, где было опубликовано это видео и выиграл 140 миллионов долларов, доказав, что на нем – не он.

В 2015 в Интернете вновь появилось откровенное видео с Хоганом, но в этот раз в скандал он попал за свои расистские высказывания, которые были слышны в ролике. Тогда со звездой разорвали контракт WWE – организация, занимающаяся проведением поединков рестлеров, а также осудили многие знаменитости. Но силач и тут вышел практически без потерь: принес публичные извинения, заявив, что раньше был расистом. Интересно, что поддержали его тогда многие темнокожие звезды Голливуда.

Памела Андерсон была одной из первых звезд, интимное видео которой увидели другие люди. И было это еще в "доинтернетную" эпоху. В середине 1990-х на видеокассеты утекло домашнее видео с ее бывшим супругом Томми Ли. Однако, тогда скандал прошел очень гладко: видеосалоны пообещали проверить все кассеты и изъять видео, но сам скандал пошел на пользу рейтингу и имиджу звезды.

А спустя 10 лет, в 2005 году в Интернет попало видео с ее тогдашним бойфрендом Бретом Майклсом. В этот раз актриса была в бешенстве и несколько лет судилась с хакерами, отсудив у них 90 миллионов долларов. Однако, видео до сих пор можно найти на просторах интернета.

Никита Джигурда – одна из самых одиозных персон в российском шоу-бизнесе, поэтому обилию скандалов и громких заявлений вокруг него никто не удивляется. В 2010 году шоумен выложил в соцсети видео родов своей супруги Марины Анисиной, из-за чего возник настоящий скандал. В 2016 году в публичном доступе оказался ролик, в котором была запечатлена интимная связь между мужчиной, похожим на Джигурду и женщиной, предположительно являющейся Людмилой Браташ, подругой семьи Марины Анисиной и крестной ее детей. Женщина при этом находилась в бессознательном состоянии. Ситуация получилась еще более ужасающей, так как Людмила Браташ скончалась незадолго до обнародования ролика, на ее теле были обнаружены многочисленные раны, а из ее дома пропали деньги, завещание и драгоценности.

Семья Джигурды подавала в суд на программу "Пусть говорят", где подробно обсуждали этот скандал.

"Если мне не изменяет память. А в последнее время мне изменяет не только память…" - говорила Ольга Бузова в 2016 году, после чего в жизни телеведущей началась черная полоса. Развод с футболистом Дмитрием Тарасовым обошелся Бузовой довольно дорого: она лишилась дома, который строила вместе с мужем, а также была испорчена ее репутация многочисленными личными переписками, которые были слиты в Сеть.

Кроме переписок, в ноябре 2016 года фурор в социальных сетях произвели фотографии и видео, на которых была запечатлена якобы Бузова в откровенных позах с оголенными участками тела. Эти горячие кадры, судя по адресату, телеведущая присылала Дмитрию Нагиеву, который отвечал ей: "Шли мне фото, видео, все шли". Когда все это раскрылось, телеведущий открестился от романа с Бузовой и сказал, что таким образом просто поддерживал звезду.

В 2000 году 19-летняя и неопытная Пэрис Хилтон, ни о чем не подозревая, снимала свои утехи с бойфрендом Риком Саломоном на камеру. Однако, спустя год молодые люди расстались, но спустя пару месяцев с удивлением обнаружила на прилавках магазинов DVD под названием "Ночь с Пэрис", на котором Рик разместил видео.

Однако, золотая блондинка решила не унывать и подала в суд на Соломона, буквально "загоняв" его по заседаниям. Результат превзошел все ожидания: общественное порицание экс-бойфренда, выигранный суд и кругленькая моральная компенсация, а также – премии от порнокритиков!

Скандал с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой разгорелся в субботу, 7 ноября. Тогда в соцсетях появился ролик, на котором знаменитый спортсмен занимается самоудовлетворением. Ролик наделал шуму. Так, Дзюбу решили не вызывать на ближайшие сборы, а также спортсмен не примет участия в грядущих матчах. В "Зените" футболиста на поле выпустили, но без повязки капитана.

Спустя несколько часов после обнародования видео, Дзюба выпустил обращение, в котором сообщил, что во всей ситуации виноват только он сам и сказал, что все совершают ошибки.