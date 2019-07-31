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"Не сверхдержава, а загаженная страна!" Галкин спровоцировал скандал из-за пожаров в Сибири

1.8т Читать материал на украинском

Известный российский шоумен Максим Галкин, который является супругом примадонны Аллы Пугачевой, прокомментировал жуткие лесные пожары в Сибири.

Так, артист записал несколько скандальных видео, где жестко высказался о многочисленных акциях и призывах "спасти лес в Сибири" среди пользователей сети. Ролики он опубликовал их на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролики, доскролльте новость до конца).

Также он назвал Россию "загаженной страной, которая пытается казаться "сверхдержавой".

"Не сверхдержава, а загаженная страна!" Галкин спровоцировал скандал из-за пожаров в Сибири

"То, что происходит сейчас в соцсетях не имеет никакого отношения к борьбе за экологию. Вот когда уже все горит – начинается ор и массовая истерия. Мы не такая сверхдержава, какой хотим казаться. Мы все живем в одной загаженной стране", – гневно высказался юморист.

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Комик указал россиянам на то, что "они сами выбрали власть",и обвинять чиновников в бедах страны, в том числе и в бездейственности касательно тушения пожаров в Сибири – глупо.

"Я считаю, что пожары в Сибири надо тушить. Но! 3 млн га мы не потушим, даже если все наши чиновники вернут все, что своровали за последние годы в казну. Вас не устраивают чиновники – не выбирайте их, думайте!" – добавил Максим.

"Не сверхдержава, а загаженная страна!" Галкин спровоцировал скандал из-за пожаров в Сибири

Instagram @maxgalkinru

Кроме этого, Максим "уколол" и тех, кто сети поддержал флешмоб и распространяет "гламурные посты о том, как в Сибири горит лес", напомнив, что и год назад, и два, в РФ происходило то же самое, но тогда это не вызвало такого резонанса, так как никто не пиарился на беде.

"Еще год назад горело такое же количество сибирских лесов, и два года назад тоже. Но тогда еще не модно было заботиться об этом в социальных сетях. Не было столько гламурных девиц. Наше общество с точки зрения социальной активности абсолютно инфантильно, когда что-то происходит – мы начинаем всех хаять. В том числе к хору голосов присоединяется "гламурный Instagram". От этого лес не потухнет", – подчеркнул артист.

"Не сверхдержава, а загаженная страна!" Галкин спровоцировал скандал из-за пожаров в Сибири

Instagram @maxgalkinru

"Пройдет месяц, дождь потушит пожары и все о них забудут. Но! Дело в том, что у россиян это в крови, это традиция – не заботиться о стране, где живете. Экология у нас просто ужасающая, по количеству мусора мы лидируем в мире! А массовый психоз и истерия начинаются в России уже тогда, когда все горит" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже неделю огромными пожарами охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги в России. Спасатели зафиксировали 500 очагов возгораний, их площадь продолжает расти. В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

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Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
пожар шоу-бизнес Новости России
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Максим Галкин выступил против «гламурных девиц», пишущих о пожарах в Сибири.
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