"Не стыдно???" Сестра Димы Маликова смутила сеть вызывающим фото

Российская артистка и сестра знаменитого певца Димы Маликова Инна Маликова порадовала поклонников провокационным фото.

В связи с этим возникло много негодующих комментариев.

Отмечается, что на днях 43-летняя женщина показала фото, на котором в экстремально коротком сверкающем платье с открытым плечом и в туфлях на высокой шпильке сидит в кресле.

При этом фанаты могут во всей красе оценить длинные ноги Инны:

Фото собрало много "лайков", но также вызвало много негодования и предложение в следующий раз фотографироваться с раздвинутыми ногами.

"Не стыдно?", "Ужасно", "Уже не девочка, а ни капли стыда!!", "Ни стыда, ни совести", "Симпатично, но слишком много макияжа", - среди прочего написали в комментариях.

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