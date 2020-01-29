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29 января • обновлено в 14:44
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"Не стыдно???" Сестра Димы Маликова смутила сеть вызывающим фото

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Российская артистка и сестра знаменитого певца Димы Маликова Инна Маликова порадовала поклонников провокационным фото.

В связи с этим возникло много негодующих комментариев.

Отмечается, что на днях 43-летняя женщина показала фото, на котором в экстремально коротком сверкающем платье с открытым плечом и в туфлях на высокой шпильке сидит в кресле.

При этом фанаты могут во всей красе оценить длинные ноги Инны:

Фото собрало много "лайков", но также вызвало много негодования и предложение в следующий раз фотографироваться с раздвинутыми ногами.

"Не стыдно?", "Ужасно", "Уже не девочка, а ни капли стыда!!", "Ни стыда, ни совести", "Симпатично, но слишком много макияжа", - среди прочего написали в комментариях.

"Не стыдно???" Сестра Димы Маликова смутила сеть вызывающим фото
"Не стыдно???" Сестра Димы Маликова смутила сеть вызывающим фото
"Не стыдно???" Сестра Димы Маликова смутила сеть вызывающим фото
"Не стыдно???" Сестра Димы Маликова смутила сеть вызывающим фото

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